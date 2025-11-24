Apple supprime des emplois dans son organisation commerciale, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a supprimé des dizaines d'emplois au sein de son organisation commerciale afin de rationaliser la manière dont elle propose ses produits aux entreprises, aux écoles et aux gouvernements, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fabricant de l'iPhone a informé les employés concernés au cours des deux dernières semaines, selon Bloomberg, y compris les gestionnaires de comptes au service des grandes entreprises, des écoles et des agences gouvernementales.

Le personnel qui gère les centres d'information d'Apple pour les réunions institutionnelles et les démonstrations de produits pour les clients potentiels a également été touché, selon le rapport.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'une des principales cibles des licenciements est une équipe de vente gouvernementale travaillant avec des agences, notamment le ministère de la Défense et le ministère de la Justice des États-Unis, selon le rapport.

Cette équipe était déjà confrontée à des conditions difficiles après les 43 jours de fermeture du gouvernement et les réductions imposées par le Department of Government Efficiency (DOGE), a ajouté Bloomberg.

Ces dernières semaines, des entreprises telles que Verizon

VZ.N , Synopsys SNPS.O et IBM IBM.N ont annoncé des suppressions d'emplois .