Apple stimule à lui seul la croissance des ventes de smartphones lors de la Journée des célibataires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Laforte demande pour l'iPhone d'Apple pendant le festival d'achats Singles' Day en Chine a entraîné à elle seule la croissance des ventes de smartphones au cours de la période, a déclaré jeudi le cabinet d'études Counterpoint.

Apple AAPL.O a représenté 26 % de l'ensemble des smartphones vendus au cours de cet événement qui a duré un mois, les ventes totales toutes marques confondues ayant augmenté de 3 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes de l'iPhone 17 d'Apple ont été particulièrement dynamiques, selon Counterpoint. Si l'on exclut Apple, les ventes de smartphones de la Journée des célibataires ont baissé de 5 % dans l'ensemble, "reflétant un environnement de consommation prudent et sans élan", a déclaré Counterpoint.

Le malaise des consommateurs en Chine, qui découle d'une crise immobilière prolongée et d'inquiétudes quant à la sécurité des revenus, fait qu'il est de plus en plus difficile d'inciter les gens à ouvrir leur porte-monnaie.

Cette année, le festival des ventes de la Journée des célibataires s'est achevé le 11 novembre après plus d'un mois de promotions sur les plus grandes plateformes de commerce électronique du pays, mais n'a pas réussi à susciter un engouement généralisé de la part des consommateurs.

Le fournisseur de données Syntun a déclaré que les ventes globales pour la Journée des célibataires ont totalisé 1,70 trillion de yuans (240 milliards de dollars) sur l'ensemble des plateformes, en hausse par rapport aux 1,44 trillion de yuans de l'année dernière, dont la période de festival était plus courte.

Dans le segment des smartphones, Huawei a connu la plus forte baisse parmi les grandes marques , sa part tombant à 13 % des ventes, contre 17 % l'année dernière. Son produit phare, le Mate 80, lancé en début de semaine, a manqué la période des ventes.

Les téléphones Xiaomi ont représenté la deuxième plus grande part des ventes avec 17 %, bien que leurs ventes aient diminué par rapport à l'année précédente en raison du lancement plus précoce de la série Xiaomi 17.