Apple se rapproche d'une valorisation de 4 000 milliards de dollars, les données montrant une forte demande pour l'iPhone 17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Apple AAPL.O ont atteint leur plus haut niveau historique lundi, le fabricant de l'iPhone étant sur le point de devenir la troisième entreprise à atteindre une valorisation boursière de 4 000 milliards de dollars, grâce à des données montrant une forte dynamique pour le dernier iPhone.

Les données du cabinet d'études Counterpoint montrent que la série 17 de l'iPhone a surpassé son prédécesseur dans les premières ventes en Chine et aux États-Unis, les nouveaux modèles ayant dépassé de 14 % la série 16 de l'iPhone au cours de leurs 10 premiers jours de disponibilité dans les deux pays.

Les actions d'Apple ont bondi de 4,5 % pour atteindre 263,7 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 3 910 milliards de dollars et en fait la deuxième entreprise la plus précieuse au monde derrière le géant des puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O .

Au cours du week-end, Evercore ISI a ajouté le titre à sa liste de surperformance tactique, car le courtier s'attend à ce qu'Apple dépasse les attentes du marché pour le trimestre en cours et émette des prévisions optimistes pour le trimestre de décembre.

"Le lancement récent des commandes en ligne en Chine pourrait constituer un vent arrière positif pour le trimestre de décembre, car les données sur les délais de livraison initiaux reflètent une demande initiale plus forte que dans les autres régions au moment du lancement", ont écrit les analystes d'Evercore ISI dans une note.

Les actions d'Apple ont connu des difficultés en début d'année en raison des inquiétudes liées à la concurrence acharnée en Chine et des incertitudes quant à la manière dont l'entreprise va gérer les droits de douane élevés imposés par les États-Unis aux économies asiatiques telles que la Chine et l'Inde, qui sont ses principaux centres de production.

Si les gains se maintiennent, l'action devrait connaître sa plus forte hausse en une journée depuis le début du mois d'août et augmenter de 5 % depuis le début de l'année.

Apple publiera ses résultats trimestriels le 30 octobre, après la clôture des marchés.