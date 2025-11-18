 Aller au contenu principal
Apple s'empare de 25 % du marché chinois des smartphones en octobre grâce à la demande d'iPhone 17
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 09:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'iPhone d'Apple AAPL.O représentait un smartphone sur quatre vendus en Chine en octobre, avec des ventes en hausse de 37% par rapport à l'année précédente grâce à une forte demande pour la série iPhone 17, selon les données du cabinet d'études Counterpoint publiées mardi.

La dernière fois qu'Apple a atteint cette part de marché, c'était en 2022, lorsque la concurrence dans le segment haut de gamme était plus faible.

Les ventes globales de smartphones en Chine ont augmenté de 8 % d'une année sur l'autre en octobre, sous l'impulsion d'Apple et des fabricants nationaux, selon les données. Les trois variantes de l'iPhone 17 ont affiché un pourcentage de croissance à deux chiffres moyen à élevé, menée par la variante de base, a déclaré Counterpoint.

Les nouveaux modèles d'iPhone ont représenté plus de 80 % des ventes unitaires d'Apple, a déclaré Ivan Lam, analyste principal chez Counterpoint. "Nous devrions voir la croissance s'amplifier à mesure que l'augmentation des prix de vente moyens (prix de vente moyens) fait grimper le chiffre d'affaires."

La dynamique d'Apple laisse présager un trimestre record en décembre, selon le cabinet d'études.

Les marques nationales ont également contribué à la croissance du marché chinois des smartphones, Xiaomi 1810.HK se hissant à la deuxième place pour la première fois en plus de dix ans après le lancement précoce de sa série 17.

Les ventes de smartphones d'Oppo ont augmenté de 19 % en octobre, grâce à la demande de la série Find X9 et de la série Reno 14.

"Il y a toujours un risque, surtout avec le lancement très attendu de la série Huawei Mate 80 le 25 novembre", a déclaré Lam.

"Mais il y a beaucoup d'élan derrière Apple, et à ce stade, il n'y a pas beaucoup d'affaiblissement pour indiquer une chute brutale."

Apple

Valeurs associées

APPLE
267,4600 USD NASDAQ -1,82%
XIAOMI CORP RG-B
4,501 EUR Tradegate -1,16%
