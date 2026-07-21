Apple s'apprête à lancer un programme de location d'appareils baptisé « Upgrade » afin de stimuler ses ventes, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails à partir du deuxième paragraphe)

Apple AAPL.O lance le 28 juillet aux États-Unis un programme de location d'appareils baptisé « Apple Upgrade » afin de stimuler ses ventes, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Ce nouveau service arrive alors qu’Apple a augmenté les prix de ses iPad, MacBook et autres appareils (à l’exception de l’iPhone), ne pouvant plus protéger ses clients de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage, alimentée par le développement des centres de données dans le secteur de l’IA.

« Apple Upgrade » prendra en charge la plupart des modèles d’iPhone, de Mac, d’iPad et d’Apple Watch, et la société s’associe au groupe Klarna KLAR.N en tant que bailleur de fonds du programme, précise l’article.

Ce service fonctionnera sous forme d’abonnement, permettant aux utilisateurs de rembourser leur appareil avant terme, de passer à un nouveau modèle avant la fin de leur contrat ou de conserver l’appareil à l’issue de la période de location, a rapporté Bloomberg.

Le service sera disponible aussi bien dans les magasins physiques d’Apple qu’en ligne.

Apple a l’intention de promouvoir ce programme en mettant en avant des mensualités moins élevées que celles de ses options de financement existantes, précise l’article.

La société prévoit de mettre fin aux nouvelles inscriptions à ses plans de paiement iPhone actuels — le programme de mise à niveau iPhone et le financement standard — afin d’ouvrir la voie à la nouvelle initiative « Apple Upgrade ».

Contrairement à l’actuel « iPhone Upgrade Program », « Apple Upgrade » n’inclura pas l’AppleCare. Certains appareils, notamment l’Apple Watch SE, l’iPad d’entrée de gamme, l’iPhone 16 et le MacBook Neo, ne seront pas éligibles au programme, précise l’article.

Les achats à des fins professionnelles ou éducatives seront également exclus, selon Bloomberg.

Ni Apple ni Klarna n’ont immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.