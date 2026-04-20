Apple retient des données dans une affaire antitrust en Inde, l'autorité de surveillance fixe la date de l'audience finale

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* L'Inde demande à Apple de fournir des détails pour poursuivre l'affaire antitrust

* Apple a cherché à plusieurs reprises à mettre l'affaire en suspens

* L'organisme de surveillance indien déclare que l'affaire sera entendue en mai

* Apple et l'Inde s'affrontent sur les règles de pénalité

par Aditya Kalra

Apple n'a pas fourni les données demandées par l'autorité antitrust indienne après qu'une enquête a révélé que l'entreprise américaine avait abusé de sa position dominante sur le marché des applications pour iPhone, ce qui a incité l'organisme de surveillance à accélérer la prise de décision sur les sanctions en vue d'une audience finale le mois prochain, comme le montre une ordonnance.

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a déclaré dans une ordonnance du 8 avril qu'Apple n'avait pas fourni de détails sur ses finances et ses observations sur l'enquête depuis octobre 2024, et a cité à la place une affaire distincte en cours devant la Haute Cour de Delhi, dans laquelle l'entreprise a contesté l'ensemble de la loi indienne antitrust sur les pénalités.

La CCI exige généralement des informations financières de la part des entreprises pour calculer les pénalités lorsqu'il est établi qu'elles ont enfreint la loi.

Apple, qui nie toute malversation dans cette affaire, a déclaré qu'elle craignait de se voir infliger une amende pouvant atteindre 38 milliards de dollars si l'organisme de surveillance utilisait son chiffre d'affaires mondial pour calculer les pénalités dans cette affaire.

Apple "a bénéficié d'opportunités adéquates pour déposer" ses objections ou suggestions au rapport d'enquête et n'a pas non plus "soumis les informations financières requises", indique l'ordonnance de la CCI, qui n'est pas publique mais a été examinée par Reuters.

Apple AAPL.O et la CCI n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

L'affaire indienne fait partie des nombreuses affaires auxquelles Apple doit faire face dans le monde entier pour des infractions présumées à la législation antitrust. L'Inde est un marché clé pour Apple, où ses iPhones détiennent une part de marché de 9 %, contre seulement 4 % il y a deux ans, selon Counterpoint Research.

Bien que la CCI ait donné à Apple deux semaines supplémentaires pour déposer ses réponses, elle a fixé pour la première fois la date de l'audience finale au 21 mai.

LA DATE DE L'AUDIENCE EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE

Selon les avocats, la fixation d'une date d'audience finale indique que l'organisme de surveillance durcit sa position.

"Apple a maintenant la possibilité de présenter ses états financiers étayés par le certificat d'un auditeur, puis d'argumenter sur le montant de la sanction au cours de l'audience sur la base de ces états financiers", a déclaré Gautam Shahi, associé du cabinet Dua Associates spécialisé dans les affaires antitrust.

"En cas d'échec, ses arguments sur le montant de la sanction seront limités en conséquence."

L'affaire Apple a débuté en 2021 après qu'un groupe à but non lucratif se soit opposé aux pratiques d'Apple. Plus tard, Match MTCH.O , propriétaire de Tinder, et des startups indiennes se sont également opposés à Apple.

Les enquêteurs de la CCI ont publié un rapport en 2024 selon lequel Apple exploitait sa position dominante sur le marché des applications en forçant les développeurs à utiliser son système propriétaire d'achat in-app.

Apple nie avoir commis des actes répréhensibles en faisant valoir qu'il s'agit d'un petit acteur en Inde, où les téléphones utilisant le système Android de Google sont dominants.

Dans son ordonnance du 8 avril, l'organisme de surveillance a également noté qu'Apple avait demandé à la CCI, en mars, de mettre sa procédure "en suspens" pendant que la Haute Cour de Delhi examinait sa contestation de la loi sur les pénalités.

La CCI a rejeté cette demande. L'organisme de surveillance a maintenu qu'Apple essayait de retarder l'affaire antitrust en contestant la loi sur les pénalités.