Apple retarde la prochaine version de l'iPhone Air, selon The Information

Apple AAPL.O ne sortira pas la prochaine version de l'iPhone Air à l'automne 2026 comme prévu, en raison de la faiblesse des ventes, a rapporté lundi The Information, citant des sources proches du dossier.

L'entreprise a lancé l'iPhone Air en 2025 en tant qu'alternative plus fine et plus légère au sein de sa gamme phare d'iPhone. Le modèle, au design fin, s'accompagnait de certains compromis en termes de taille de la batterie et de caractéristiques de l'appareil photo.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Selon les analystes, la demande pour l'iPhone Air a été plus faible que prévu initialement.

En octobre, la société a déclaré que l'iPhone Air serait disponible en pré-commande en Chine, suite à l'approbation réglementaire des services eSIM par ces opérateurs de télécommunications.

L'iPhone Air est vendu en Chine sans plateau SIM physique, ne prenant en charge que la connectivité eSIM.