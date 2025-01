Apple : remises exceptionnelles en Chine sur ses iPhone

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Apple offre des remises exceptionnelles allant jusqu’à 500 yuans (66,11 euros) sur ses derniers modèles d’iPhone en Chine, alors que la multinationale américaine est confronté à une forte concurrence des fabricants locaux tels que Huawei. L'offre promotionnelle est proposée entre le 4 et le 7 janvier. Elle concerne plusieurs modèles d'iPhone lorsqu'ils sont achetés à l'aide de méthodes de paiement spécifiques : l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

