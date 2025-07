Apple rejette l'appel des États-Unis selon lequel elle aurait lésé ses clients sur le stockage iCloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Une cour d'appel fédérale américaine a rejeté mercredi les allégations de clients d'Apple AAPL.O selon lesquelles le fabricant de l'iPhone leur avait donné moins de capacité de stockage de données iCloud que ce qu'ils avaient payé lors de la mise à jour de leur appareil.

Dans une décision de 3-0, la 9e Cour d'appel fédérale de San Francisco a déclaré que les consommateurs raisonnables dans le recours collectif proposé n'auraient pas été induits en erreur par les promesses d'Apple concernant la capacité de stockage de ses forfaits iCloud+.

La plaignante, Lisa Bodenburg, a déclaré avoir payé 2,99 dollars par mois pour une capacité de stockage de 200 Go, pensant qu'Apple l'ajouterait aux 5 Go dont bénéficient tous les clients d'iCloud, et qu'elle avait été lésée parce qu'Apple ne lui avait offert que 200 Go de stockage total, et non 205 Go.

Le juge Milan Smith a toutefois déclaré que Mme Bodenburg avait "reçu exactement ce qu'Apple lui avait promis" lorsque la société basée à Cupertino, en Californie, lui a proposé un espace de stockage "incrémentiel" ou "supplémentaire", en plus des 5 Go qu'elle avait obtenus gratuitement.

Il a cité le rejet d'autres affaires fondées sur des "hypothèses déraisonnables", notamment le fait que le Diet Dr. Pepper aiderait à perdre du poids et que le poids net indiqué sur l'étiquette d'un baume à lèvres ne révélait pas que la conception du distributeur laissait une partie du baume inaccessible.

"Les déclarations d'Apple ne sont pas fausses et trompeuses simplement parce qu'elles peuvent être mal comprises par un segment insignifiant et non représentatif de consommateurs", a écrit le juge Smith.

Les avocats de Mme Bodenburg n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La décision a confirmé le rejet de l'affaire par le juge de district américain Trina Thompson, à San Francisco, en date de mai 2024.

L'affaire est Bodenburg v Apple Inc, 9e Cour d'appel du circuit américain, n° 24-3335.