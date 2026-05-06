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Apple règle un litige concernant le retard dans le déploiement de certaines fonctionnalités de l'IA Siri pour un montant de 250 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 21:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dans l'article du 5 mai, correction apportée au premier paragraphe pour préciser qu'il s'agit d'un recours collectif de consommateurs et non d'une action en justice intentée par des actionnaires) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a conclu mardi un accord à l'amiable de 250 millions de dollars dans le cadre d'un recours collectif intenté par des consommateurs après que la société eut retardé les mises à jour d'intelligence artificielle de son assistant vocal Siri. Le procès, intenté par Peter Landsheft devant un tribunal fédéral américain de Californie en 2024, a été déclenché après que le fabricant d'iPhone a annoncé – et commencé à diffuser des publicités pour – une série de mises à jour IA lors de sa conférence annuelle des développeurs de logiciels en 2024, affirmant qu'elles seraient disponibles avec les nouveaux iPhone à l'automne. Les iPhone ont été commercialisés sans ces fonctionnalités, ce qui, selon les plaignants, a porté préjudice aux actionnaires. En 2025, Apple a déclaré que la refonte de Siri basée sur l'IA ne serait pas effective avant cette année , et les dirigeants ont désormais confirmé que les nouvelles fonctionnalités de Siri seraient dévoilées lors de la conférence annuelle des développeurs d'Apple le mois prochain.

Apple n'a reconnu aucune faute dans le cadre de cet accord, qui doit encore être approuvé par un juge. Dans un communiqué, Apple a déclaré avoir lancé de nombreuses autres fonctionnalités d'IA depuis le lancement de ce qu'elle appelle Apple Intelligence en 2024.

“Apple a conclu un accord pour régler les plaintes liées à la disponibilité de deux fonctionnalités supplémentaires. Nous avons résolu cette affaire afin de rester concentrés sur ce que nous faisons le mieux: fournir les produits et services les plus innovants à nos utilisateurs”, a déclaré la société dans un communiqué.

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