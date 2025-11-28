 Aller au contenu principal
Apple : réfutations des notifications de pré-désignation de la DMA de l'UE
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 09:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a soumis ses réfutations aux notifications de pré-désignation de la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne (DMA), a déclaré la société vendredi, ajoutant qu'elle était impatiente d'expliquer à la Commission européenne pourquoi Apple Maps et Apple Ads ne devraient pas être désignés.

