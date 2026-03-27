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Apple recrute un ancien cadre de Google pour diriger le marketing de l'IA dans le cadre de l'amélioration de Siri
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a annoncé vendredi l'embauche de Lilian Rincon, qui a passé près d'une décennie chez Google à superviser ses produits d'achat et d'assistance, en tant que vice-présidente du marketing produit pour l'intelligence artificielle, sous la responsabilité de son chef du marketing Greg "Joz" Joswiak.

Cette embauche intervient alors qu'Apple prépare une version améliorée de Siri, son assistant virtuel, pour une sortie cette année, reconstruite avec la technologie du modèle d'intelligence artificielle Gemini d'Alphabet GOOGL.O .

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