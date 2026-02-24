 Aller au contenu principal
Apple prévoit de fabriquer le Mac Mini à Houston, selon le WSJ
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 03:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O va transférer une partie de la production de son ordinateur de bureau Mac Mini de l'Asie vers les Etats-Unis, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Le nouvel effort de fabrication commencera plus tard cette année dans une usine Foxconn au nord de Houston, a déclaré Sabih Khan, directeur de l'exploitation d'Apple, au WSJ.

