Apple prévoit de fabriquer le Mac Mini à Houston, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Apple AAPL.O va transférer une partie de la production de son ordinateur de bureau Mac Mini de l'Asie vers les Etats-Unis, a rapporté le Wall Street Journal lundi.
Le nouvel effort de fabrication commencera plus tard cette année dans une usine Foxconn au nord de Houston, a déclaré Sabih Khan, directeur de l'exploitation d'Apple, au WSJ.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer