Apple prévoit d'autoriser les chatbots IA externes contrôlés par la voix dans CarPlay, selon Bloomberg News

Apple AAPL.O se prépare à autoriser les applications d'intelligence artificielle à commande vocale d'autres sociétés dans CarPlay, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Ce changement représente une évolution stratégique pour Apple qui, jusqu'à présent, n'autorisait que son propre assistant Siri comme option de commande vocale. Selon le rapport, les utilisateurs pourront pour la première fois interroger des chatbots IA d'autres entreprises via l'interface CarPlay du véhicule.

Apple a refusé de commenter ce rapport.

Les entreprises et fournisseurs d'IA tels que OpenAI, Anthropic et Google d'Alphabet GOOGL.O seraient en mesure de publier des versions CarPlay de leurs applications qui incluent un mode de commande vocale, a ajouté le rapport.

Toutefois, Apple ne permettra pas aux utilisateurs de remplacer le bouton Siri sur CarPlay ou le mot d'activation pour appeler le service. Au lieu de cela, les utilisateurs devront ouvrir l'application pour activer la commande vocale tierce, selon le rapport.

Le fabricant de l'iPhone travaille à la prise en charge des applications dans CarPlay au cours du mois à venir, en permettant aux développeurs de concevoir leurs applications pour lancer automatiquement le mode vocal à l'ouverture, selon le rapport.