Apple présente des ordinateurs portables à écran tactile haut de gamme, une première pour le fabricant de l'iPhone

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(Ajout de détails, de commentaires d'analystes et de contexte aux paragraphes 13 à 19)

par Stephen Nellis

John Ternus, directeur général d’Apple AAPL.O , a dévoilé mercredi les premiers MacBook à écran tactile de la société, abandonnant ainsi une aversion de longue date pour cette technologie, alors que l’entreprise clôture une vague de lancements de produits à l’approche de la période des fêtes.

Sur scène lors d’un événement Apple à Los Angeles, John Ternus a présenté un modèle de MacBook Pro doté d’un écran à diodes électroluminescentes organiques (OLED), mettant en avant le contraste, la netteté et la luminosité de l’écran devant un public composé de créateurs de contenu et de professionnels de la création. Il a également annoncé que la société allait réintroduire un logo lumineux à l’arrière des ordinateurs portables.

"Écoutez, nous adorons le Mac, et c’est la raison pour laquelle nous sommes si nombreux à avoir rejoint Apple au départ. Et le Mac n’a jamais été aussi performant, ni aussi solide", a déclaré M. Ternus mercredi.

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une campagne médiatique intense, ponctuée de lancements de nouveaux produits, depuis que M. Ternus — un cadre de longue date de la division matériel d’Apple — a pris ses fonctions de directeur général au début du mois dernier.

Il a lancé un iPhone pliable, le Duo , au siège d’Apple dans la Silicon Valley en septembre, ainsi qu’un hub domotique à New York au début du mois. Alors que ces produits permettront à Apple de tester de nouveaux marchés, l’événement de Los Angeles pourrait raviver une vieille question: Apple devrait-il intégrer les écrans tactiles, qu’il a popularisés sur les iPhone et les iPad, dans sa gamme de produits la plus ancienne?

Les dirigeants d’Apple ont longtemps résisté à cette idée: Steve Jobs avait déclaré en 2010 que les écrans tactiles sur les ordinateurs portables étaient "ergonomiquement catastrophiques", et le directeur général de l’époque, Tim Cook, avait affirmé en 2012 que de tels appareils plairaient autant aux utilisateurs que la fusion d’un grille-pain et d’un réfrigérateur. Avant de devenir directeur général d’Apple, John Ternus avait fait valoir qu’Apple fabriquait déjà un ordinateur à écran tactile avec sa gamme d’iPad.

Mais les écrans tactiles sont largement répandus depuis plus d’une décennie sur les appareils Windows, et alors que l’iPhone s’apprête à fêter ses vingt ans, une nouvelle génération d’acheteurs s’attend à ce que les écrans réagissent au toucher.

"Je pense qu’ils ont toujours eu tort de s’opposer au tactile, et c’est la réalité qui finit par s’imposer", a déclaré Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy. "Certaines choses sont tout simplement inévitables."

COMMENT LES CLIENTS VONT-ILS RÉAGIR?

Une question clé pour Apple est de savoir comment les clients vont réagir. La société a constaté une hausse des ventes de Mac, mais cette croissance provient en grande partie des passionnés de technologie et des entreprises qui achètent ces machines pour effectuer des tâches d’IA directement sur l’appareil.

Le nouveau MacBook Pro à écran tactile est proposé à partir de 2 899 dollars pour le modèle 14 pouces équipé de la puce M5 Pro, tandis que la configuration haut de gamme est proposée à partir de 4 799 dollars pour le modèle 16 pouces doté de la puce M5 Max, plus puissante. Le nouveau modèle 16 pouces pèse 0,7 livre de moins que l’ancien modèle sans écran tactile.

Apple a annoncé mercredi que le nouveau MacBook Pro était disponible en précommande dès ce jour et qu’il serait mis en vente le 6 novembre.

"Ce produit s’adresse aux créateurs, aux designers, aux photographes, à tous ceux qui vont tirer parti de cet écran haute fidélité, et dont beaucoup ont grandi en tapotant sur des écrans, en effectuant des retouches sur des tablettes, des téléphones, etc.", a déclaré Tom Mainelli, directeur du groupe de recherche "Device & Consumer" chez IDC.

Pour prévenir le "burn-in", un défaut courant des écrans OLED où les images des applications ouvertes depuis longtemps laissent des traces permanentes sur l’écran, Apple a repensé le châssis afin d’évacuer l’air chaud de l’écran et a utilisé la puissance de calcul de ses puces M5 pour actualiser l’affichage en permanence.

"On peut s’attendre à ce qu’un écran OLED dure aussi longtemps qu’un écran LCD classique. Apple a démarré sur les chapeaux de roue en combinant un écran très lumineux et la fonctionnalité tactile", a déclaré M. Mainelli.

Pourtant, certains analystes se sont interrogés sur l’ampleur des progrès qu’Apple pourra réaliser sur un marché dominé par les acheteurs professionnels, où des concurrents tels que Lenovo, HP et Dell proposent des appareils moins chers.

Selon IDC, les fabricants de PC ont livré 33,4 millions d’ordinateurs portables à écran tactile en 2025, soit une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente et 16 % du total des ordinateurs portables livrés. Le prix de vente moyen de ces appareils s’élevait à environ 1 009 dollars, bien inférieur à celui des produits Apple.

L’ordinateur portable à écran tactile le moins cher dévoilé mercredi par Apple coûte également plus cher qu’un iPhone d’entrée de gamme, un MacBook, un iPad avec ses accessoires, une Apple Watch et des AirPods réunis.

Mais l’élargissement de la gamme de produits et de la fourchette de prix suggère que l’entreprise cherche à séduire les acheteurs soucieux de leur budget sans pour autant perdre ses clients haut de gamme, ce qui laisse entrevoir comment Ternus pourrait élargir son attrait.