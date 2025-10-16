Apple prépare un MacBook Pro haut de gamme avec écran tactile et perforé, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Apple AAPL.O se prépare à lancer une version remaniée de son ordinateur MacBook Pro avec un écran tactile pour fin 2026 ou début 2027, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des personnes au fait du dossier.
La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
