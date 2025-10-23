Apple perd un procès historique au Royaume-Uni concernant les commissions sur les boutiques d'applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Apple fait appel de la décision du CAT, affirmant que l'économie des applications est compétitive

*

La décision concernant le premier procès d'un géant de la technologie renforce le régime britannique des "class actions" (actions collectives)

*

D'autres géants de la technologie, comme Google, font l'objet de poursuites similaires au Royaume-Uni

(Refonte et ajout de détails) par Sam Tobin

Apple AAPL.O a abusé de sa position dominante en facturant des commissions déloyales aux développeurs d'applications, a décidé un tribunal londonien jeudi, dans un coup qui pourrait laisser l'entreprise technologique américaine sur le carreau pour des centaines de millions de livres en dommages et intérêts.

Le Competition Appeal Tribunal (CAT) s'est prononcé contre Apple à l'issue d'un procès , intenté au nom de millions d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad au Royaume-Uni.

Le CAT a estimé qu'Apple avait abusé de sa position dominante d'octobre 2015 à fin 2020 en excluant la concurrence sur le marché de la distribution d'applications et en "facturant des prix excessifs et déloyaux" en tant que commission aux développeurs.

Apple, qui fait face à une pression croissante de la part des autorités de régulation aux États-Unis et en Europe concernant les frais qu'elle facture aux développeurs, a déclaré qu'elle ferait appel de la décision, qui, selon elle, "adopte une vision erronée de l'économie florissante et compétitive des applications".

L'affaire avait été évaluée à environ 1,5 milliard de livres sterling (2 milliards de dollars) par ceux qui l'ont intentée. Une audience aura lieu le mois prochain pour décider du mode de calcul des dommages et intérêts et de la demande d'autorisation d'appel d'Apple.

La décision de jeudi intervient après qu'Apple a fait l'objet d'une plainte auprès des autorités européennes de la concurrence concernant les conditions générales de son App Store, en vertu de règles visant à contrôler les grandes entreprises technologiques.

UN PROCÈS DE MASSE QUI FAIT DATE

Rachael Kent, l'universitaire britannique à l'origine de l'affaire, a affirmé qu'Apple avait réalisé des "profits exorbitants" en excluant toute concurrence pour la distribution d'applications et les achats in-app.

Au début du procès, en janvier, ses avocats ont affirmé que la "position de monopole à 100 %" d'Apple lui permettait d'imposer des conditions restrictives et des commissions excessives aux développeurs d'applications, ce qu'Apple a nié.

Le CAT a déclaré dans son jugement que les développeurs étaient surfacturés par la différence entre la commission de 17,5 % pour les achats d'applications et la commission facturée par Apple, qui, selon les avocats de Mme Kent, s'élevait généralement à 30 %. Le CAT a également estimé que les développeurs d'applications avaient répercuté 50 % de cette surcharge sur les consommateurs.

"Cette décision ne tient pas compte de la manière dont l'App Store aide les développeurs à réussir et offre aux consommateurs un endroit sûr et fiable pour découvrir des applications et effectuer des paiements en toute sécurité", a déclaré un porte-parole d'Apple.

COUP DE POUCE POUR LE RÉGIME BRITANNIQUE DES "CLASS ACTIONS"

Il s'agit de la première action de masse contre un géant de la technologie à être jugée dans le cadre du nouveau régime britannique de recours collectif, qui a fêté cette année son dixième anniversaire et qui a vu plusieurs affaires de plusieurs milliards de livres sterling certifiées pour un procès, mais avec un succès limité pour les consommateurs jusqu'à présent.

De nombreuses autres affaires attendent cependant dans les coulisses, dont une contre Google GOOGL.O au sujet de la commission qu'il facture aux développeurs d'applications pour l'accès à son Play Store.

Cette affaire devrait débuter en octobre 2026 et sera entendue en même temps qu'une plainte similaire déposée par Epic Games, qui est engagée dans un litige parallèle avec Apple aux États-Unis.

D'autres géants de la technologie, dont Amazon et Microsoft, font également l'objet de plaintes importantes devant le CAT.

Mme Kent a déclaré dans un communiqué que cette décision montrait que le régime britannique d'action collective fonctionnait et "envoyait un message clair: aucune entreprise, quelle que soit sa richesse ou sa puissance, n'est au-dessus de la loi".

(1 $ = 0,7451 livre)