CAC 40 Index (10x)
8 243,50
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple perd un procès au Royaume-Uni sur les commissions de l'App Store
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a perdu jeudi un procès à Londres accusant l'entreprise technologique américaine d'abuser de sa position dominante en facturant aux développeurs d'applications une commission injuste de 30% par le biais de son App Store.

Le Tribunal d'appel de la concurrence a donné tort à Apple à l'issue d'un procès , intenté au nom d'environ 20 millions d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad au Royaume-Uni et évalué à 1,5 milliard de livres (2,01 milliards de dollars), au début de l'année.

Il s'agit de la première action de masse contre un géant de la technologie à être jugée dans le cadre du nouveau régime britannique de recours collectif, et de nombreuses autres affaires sont en cours.

(1 $ = 0,7451 livre)

Apple

Valeurs associées

ALPHABET-A
254,4400 USD NASDAQ +1,09%
APPLE
260,1375 USD NASDAQ +0,65%
