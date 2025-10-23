Apple perd un procès au Royaume-Uni sur les commissions de l'App Store

Apple AAPL.O a perdu jeudi un procès à Londres accusant l'entreprise technologique américaine d'abuser de sa position dominante en facturant aux développeurs d'applications une commission injuste de 30% par le biais de son App Store.

Le Tribunal d'appel de la concurrence a donné tort à Apple à l'issue d'un procès , intenté au nom d'environ 20 millions d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad au Royaume-Uni et évalué à 1,5 milliard de livres (2,01 milliards de dollars), au début de l'année.

Il s'agit de la première action de masse contre un géant de la technologie à être jugée dans le cadre du nouveau régime britannique de recours collectif, et de nombreuses autres affaires sont en cours.

(1 $ = 0,7451 livre)