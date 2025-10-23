Apple perd un procès au Royaume-Uni concernant les commissions de l'App Store

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et de la réponse d'Apple aux paragraphes 3, 6 et 7)

Apple AAPL.O a perdu jeudi un procès à Londres accusant la société technologique américaine d'abuser de sa position dominante en facturant aux développeurs d'applications une commission injuste de 30 % par le biais de son magasin d'applications.

Le Competition Appeal Tribunal (CAT) a donné tort à Apple à l'issue du procès , intenté au nom d'environ 20 millions d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad au Royaume-Uni et évalué à jusqu'à 1,5 milliard de livres (2,01 milliards de dollars), au début de l'année.

Rachael Kent, l'universitaire britannique à l'origine de l'affaire, a affirmé qu'Apple avait réalisé des "profits exorbitants" en excluant toute concurrence pour la distribution d'applications et les achats in-app.

Le CAT a jugé qu'Apple avait abusé de sa position dominante en excluant la concurrence sur le marché de la distribution d'applications et en "pratiquant des prix excessifs et injustes sous la forme de la commission qu'il facture aux développeurs".

Le tribunal a déclaré que les membres du groupe de plaignants avaient droit à des dommages-intérêts, dont le mode de calcul sera débattu lors d'une audience qui aura lieu le mois prochain.

Apple, qui fait face à une pression croissante de la part des autorités de régulation aux États-Unis et en Europe concernant les frais qu'elle facture aux développeurs, a déclaré qu'elle ferait appel de la décision, qui, selon elle, "adopte une vision erronée de l'économie florissante et compétitive des applications".

"Cette décision ne tient pas compte de la manière dont l'App Store aide les développeurs à réussir et offre aux consommateurs un endroit sûr et fiable pour découvrir des applications et effectuer des paiements en toute sécurité", a déclaré un porte-parole d'Apple.

Il s'agit de la première action de masse contre un géant de la technologie à être jugée dans le cadre du nouveau régime britannique de recours collectif, et de nombreuses autres affaires sont en cours d'instruction.

(1 $ = 0,7451 livre)