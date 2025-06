Apple perd sa demande de non-lieu dans l'affaire du monopole sur les smartphones aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un commentaire aux paragraphes 4 et 5) par Jody Godoy

Apple AAPL.O doit faire face aux poursuites du ministère américain de la Justice qui accuse le fabricant de l'iPhone de dominer illégalement le marché américain des smartphones, a décidé un juge lundi.

Le juge de district Julien Neals de Newark, dans le New Jersey, a rejeté la requête d'Apple visant à rejeter la plainte accusant l'entreprise d'imposer des restrictions aux développeurs d'applications et d'appareils tiers afin d'empêcher les utilisateurs de passer à la concurrence et de dominer illégalement le marché.

Cette décision permet à Apple d'aller de l'avant dans ce qui pourrait être un combat de plusieurs années contre la tentative des autorités d'abaisser ce qu'elles considèrent comme des barrières à la concurrence de l'iPhone d'Apple.

Un porte-parole d'Apple a déclaré que la société estime que cette action en justice est erronée sur le plan des faits et du droit, et qu'elle continuera à la combattre vigoureusement devant les tribunaux.

Un porte-parole du ministère de la Justice s'est refusé à tout commentaire.

Les ventes du smartphone le plus populaire au monde ont atteint 201 milliards de dollars en 2024. En février, Apple a lancé un nouveau modèle économique iPhone doté de fonctions améliorées et vendu 170 dollars de plus que son prédécesseur. La plainte déposée en mars 2024 se concentre sur les restrictions et les frais imposés par Apple aux développeurs d'applications, ainsi que sur les obstacles techniques aux appareils et services tiers - tels que les montres intelligentes, les portefeuilles numériques et les services de messagerie - qui concurrenceraient les siens.

Le ministère de la Justice, ainsi que plusieurs États et Washington, D.C., affirment que ces pratiques détruisent la concurrence et qu'il convient d'empêcher Apple de les poursuivre. Apple avait fait valoir, à l'adresse , que les restrictions imposées aux développeurs tiers en matière d'accès à sa technologie étaient raisonnables et que le fait de l'obliger à partager sa technologie avec ses concurrents aurait pour effet de freiner l'innovation.

Cette affaire fait partie d'une série de procédures antitrust engagées aux États-Unis contre des entreprises du secteur des technologies de pointe sous l'administration Biden et la première administration Trump.

Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, et Amazon.com AMZN.O font l'objet de poursuites de la part des autorités antitrust qui les accusent de maintenir illégalement des monopoles, et Alphabet GOOGL.O fait l'objet de deux poursuites de ce type.