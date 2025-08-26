 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Apple organise un événement spécial le 9 septembre
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a déclaré mardi qu'elle organiserait son événement annuel d'automne le 9 septembre, date à laquelle la société devrait dévoiler de nouveaux iPhones, montres et autres appareils.

