Apple obtient une annulation partielle des sanctions dans le procès concurrence d'Epic Games

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La cour d'appel confirme en grande partie les sanctions pour outrage au tribunal à l'encontre d'Apple

Le directeur général d'Epic Games fait l'éloge de la décision et voit des changements à venir

Apple a nié avoir violé les règles du tribunal et défendu les frais

Apple AAPL.O a persuadé une cour d'appel américaine jeudi d'annuler certaines parties d'une ordonnance du tribunal exigeant que le fabricant de l'iPhone apporte des changements à son lucratif App Store afin de promouvoir une plus grande concurrence, mais a perdu sa tentative d'annuler une injonction générale. La cour d'appel du 9e circuit de San Francisco, qui s'est prononcée sur dans le cadre d'un procès intenté par Epic Games, le fabricant de Fortnite, a déclaré que certaines parties de l'ordonnance rendue par un juge en avril, qui condamnait Apple pour violation d'une décision antérieure, étaient trop vastes et devaient être modifiées. Mais la cour d'appel a confirmé la majeure partie de la décision d'outrage et une injonction antérieure à l'encontre d'Apple dans cette affaire. La formation de trois juges a modifié une partie de la décision du tribunal de première instance qui interdisait à Apple de facturer une commission ou des frais liés à des achats effectués par des consommateurs en dehors de la plateforme Apple. La décision de la cour d'appel donne à Apple la possibilité de réclamer une commission raisonnable sur ces transactions. Tim Sweeney, directeur général d'Epic Games, a salué jeudi l'arrêt de la Cour, qui, selon lui, interdit à Apple d'imposer aux développeurs des "frais de camelote géants". Selon lui, cette décision profitera aux développeurs et aux consommateurs. "Après des années d'obstruction de la part d'Apple, nous allons enfin assister à un changement à grande échelle", a déclaré M. Sweeney.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Epic Games a intenté un procès en 2020, cherchant à assouplir le contrôle d'Apple sur les transactions dans les applications qui utilisent son système d'exploitation iOS et ses restrictions sur la façon dont les applications sont distribuées aux consommateurs.

Apple a en grande partie gagné le procès, mais a été contraint par une injonction du tribunal en 2021 d'autoriser les développeurs à inclure des liens dans leurs applications pour diriger les utilisateurs vers d'autres méthodes d'achat.

Apple a supprimé certaines restrictions mais en a ajouté de nouvelles, notamment en imposant aux développeurs une commission de 27 % pour les achats effectués en dehors de l'App Store dans les sept jours suivant le clic sur un lien. Apple facture aux développeurs une commission de 30 % pour les achats effectués dans l'App Store.

Epic s'est plaint que la nouvelle commission de 27 % bafouait l'injonction précédente et a demandé au tribunal de condamner Apple pour outrage au tribunal. Apple a nié avoir violé les ordonnances du tribunal. En avril, la juge de district Yvonne Gonzalez Rogers a décidé qu'Apple avait enfreint son injonction de 2021 et imposé une nouvelle interdiction des commissions liées aux achats hors application. Elle a également renvoyé l'entreprise devant les procureurs fédéraux pour un éventuel outrage au tribunal. L'arrêt de la cour d'appel indique que même si Apple doit pouvoir facturer une commission sur les achats liés, il doit y avoir certaines limites. Apple a fait valoir, à l'adresse , que la nouvelle ordonnance avait abusivement élargi l'injonction initiale. L'ordonnance de la cour d'appel a rejeté les arguments d'Apple selon lesquels l'injonction n'aurait pas dû s'appliquer au-delà d'Epic Games elle-même.