Apple obtient l'exclusivité des droits médiatiques américains pour les courses de F1 dans le cadre d'un accord de cinq ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple a obtenu les droits de diffusion de la Formule 1 aux États-Unis dans le cadre d'un accord de cinq ans qui permettrait au géant de la technologie de renforcer son service de diffusion en continu avec l'un des sports à la croissance la plus rapide du pays, après le succès de son film "F1" avec Brad Pitt: The Movie".

Les deux parties n'ont pas divulgué les détails financiers de l'accord vendredi. CNBC a rapporté qu'il s'agissait d'un montant de 140 millions de dollars par an, bien plus élevé que les 90 millions de dollars Walt Disney owned DIS.N ESPN payait par saison pour la F1, qu'elle diffuse depuis 2018.

L'accord d'Apple commence l'année prochaine. Le fabricant de l'iPhone diffusera la F1 sur Apple TV, son service de streaming acclamé par la critique qui a remporté 22 Emmy Awards cette année, mais qui n'a pas l'envergure nécessaire pour concurrencer les leaders du secteur tels que Netflix NFLX.O et Disney+

DIS.N malgré des milliards de dollars d'investissement.

La F1 rejoint l'offre sportive croissante d'Apple, qui comprend la Major League Soccer et "Friday Night Baseball" Les sports en direct sont devenus un champ de bataille clé dans l 'industrie du streaming, car les plateformes se disputent des droits coûteux qui attirent des fans fidèles, réduisent le taux de désabonnement et augmentent les recettes publicitaires.

"Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec la Formule 1 et d'offrir aux abonnés américains de l'Apple TV un accès au premier rang à l'un des sports les plus passionnants et à la croissance la plus rapide de la planète", a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple.

Dans le cadre de cet accord, l'Apple TV diffusera tous les essais, les qualifications, les sessions Sprint et les Grands Prix. Certaines courses et toutes les séances d'entraînement de la saison pourront également être regardées gratuitement dans l'application Apple TV.

Cet accord fait suite au succès au box-office du film de F1 produit par Apple, qui a rapporté plus de 628 millions de dollars dans le monde, selon IMDb's Box Office Mojo. Le film fera ses débuts en streaming sur Apple TV le 12 décembre.

L'année dernière, la Formule 1 a attiré près de 90 millions de nouveaux fans sur le site , la Chine affichant la plus forte progression en pourcentage à la suite du retour de la Formule 1 à Shanghai après la crise du COVID, d'après les données de Nielsen Sports.