Apple nomme Ternus, vétéran du matériel, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions d'Apple AAPL.O chutent de 0,4 % dans les échanges pré-marché mardi après que la société a nommé John Ternus, patron de longue date du matériel, comme son prochain directeur général, succédant ainsi à Tim Cook

** Ternus, qui prendra ses fonctions le 1er septembre, devra relever le défi de l'intégration de l'IA dans les produits Apple, dans un contexte de concurrence accrue de la part de rivaux tels que Nvidia NVDA.O et Google

GOOGL.O .

** Les analystes de J.P. Morgan estiment que l'arrivée d'un dirigeant axé sur le matériel est logique dans la mesure où Apple s'efforce de développer de nouveaux facteurs de forme qui pourraient devenir les principaux appareils des consommateurs utilisant des outils d'IA

** L'actuel directeur général Tim Cook, qui a supervisé la multiplication par 20 du cours de l'action de la société depuis sa prise de fonction en 2011, deviendra président exécutif du conseil d'administration

** La société devrait publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine

** Les actions d'AAPL sont en hausse de ~0,4 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la hausse de ~5,0 % du Nasdaq .IXIC