Apple nomme Newstead, de Meta, au poste d'avocate générale, dans un contexte de changements au sein de l'exécutif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a annoncé jeudi que Jennifer Newstead, directrice juridique de Meta Platforms

META.O , rejoindra la société en tant qu'avocate générale et vice-présidente senior.

Mme Newstead, qui était auparavant conseillère juridique du Département d'État américain, deviendra avocate générale d'Apple en mars, après avoir assumé le rôle de vice-présidente senior le mois prochain.

Cette nomination, ainsi que d'autres transitions exécutives, fait suite à la nomination d'Alan Dye, responsable de longue date de la conception de l'interface humaine chez Apple, au poste de directeur de la conception chez Meta .

L'avocate générale actuelle d'Apple, Kate Adams, qui occupe ce poste depuis 2017, prendra sa retraite à la fin de l'année prochaine après une transition des fonctions, a déclaré la société.

L'entreprise a également annoncé que Lisa Jackson, qui occupe le poste de vice-présidente chargée de l'environnement, de la politique et des initiatives sociales, prendra sa retraite à la fin du mois de janvier.

L'organisation des affaires gouvernementales d'Apple, qui relève de l'environnement, de la politique et des initiatives sociales, fusionnera avec la fonction d'avocate générale et sera dirigée par Mme Newstead après le départ à la retraite de Mme Adams.