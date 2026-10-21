Apple mettra en vente vendredi un nombre « limité » d'iPhone Duo en magasin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
par Stephen Nellis
Apple AAPL.O a annoncé mercredi qu'elle mettrait à disposition un nombre "limité" d'exemplaires de son iPhone Duo pliable pour les clients se rendant en magasin lors du lancement de l'appareil vendredi, après que les premières commandes en ligne se sont épuisées en quelques minutes, repoussant les délais de livraison à janvier pour certains clients.
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