Apple mettra en vente vendredi un nombre « limité » d'iPhone Duo en magasin

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par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a annoncé mercredi qu'elle mettrait à disposition un nombre "limité" d'exemplaires de son iPhone Duo pliable pour les clients se rendant en magasin lors du lancement de l'appareil vendredi, après que les premières commandes en ligne se sont épuisées en quelques minutes, repoussant les délais de livraison à janvier pour certains clients.