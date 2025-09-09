Apple maintient les prix des nouveaux iPhone face aux menaces de tarifs douaniers de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du directeur général et des analystes, les détails de l'entreprise, met à jour les actions, paragraphes 1-2, 9 et 13)

Apple lance l'iPhone 17 avec la nouvelle puce A19 pour de meilleures fonctions d'intelligence artificielle

Apple lance les AirPods Pro 3 avec fonction de traduction en direct

Lancement d'un moniteur de tension artérielle dans sa dernière Apple Watch

par Stephen Nellis et Aditya Soni

Apple AAPL.O a présenté mardi une gamme améliorée de nouveaux iPhones, dont un iPhone Air plus fin, et a maintenu ses prix dans un contexte où le président américain Donald Trump 'a imposé des tarifs douaniers qui ont nui aux bénéfices de l'entreprise.

L'iPhone Air est équipé d'une batterie haute densité et d'un tout nouveau processeur, et sera vendu à partir de 999 dollars. Wall Street attendait de voir si l'entreprise allait augmenter le prix des iPhones ou chercher d'autres moyens de compenser les coûts des tarifs douaniers, par exemple en augmentant le prix des versions de l'iPhone dotées d'un espace de stockage plus important. Le modèle a été la vedette de l'événement annuel de lancement de produits de la société , le directeur général Tim Cook déclarant: "Nous faisons le plus grand bond en avant jamais réalisé par l'iPhone" Apple l'a qualifiée d'iPhone le plus durable à ce jour. Il utilisera l'A19 Pro, une puce de processeur qu'Apple a déclaré avoir perfectionnée pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances, afin de l'adapter à la batterie plus fine de l'appareil. Ses concurrents, dont Samsung, vendent déjà des téléphones commercialisés pour leur profil extrêmement fin. Le prix de l'iPhone Air se situe entre ceux des autres modèles de la société, comme l'avaient prévu les analystes. Apple a également lancé l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro, la dernière mise à jour de son smartphone phare, ainsi qu'une nouvelle version de ses écouteurs sans fil AirPods Pro et un moniteur de tension artérielle dans sa dernière Apple Watch.

Le modèle de base de l'iPhone 17, d'une capacité de 256 gigaoctets, sera proposé à partir de 799 dollars, soit le même prix que le modèle précédent, l'iPhone 16, avec la moitié de l'espace de stockage. L'iPhone 17 Pro sera proposé à partir de 1 099 dollars pour un modèle de 256 gigaoctets, soit le même prix que le modèle de l'année précédente avec la même capacité de stockage, mais sans l'option d'un téléphone de plus petite capacité à 999 dollars, comme l'iPhone 16 Pro.

Apple n'a pas non plus augmenté le prix des modèles de montres ou des nouveaux AirPods Pro 3. Les prix indiquaient qu'Apple était prête à avaler le coût des tarifs douaniers pour contrer la concurrence de Samsung

005930.KS , d'Alphabet GOOGL.O Google et de ses rivaux nationaux en Chine, même si elle a prédit que les prélèvements lui coûteraient plus d'un milliard de dollars au cours du trimestre fiscal en cours .

Les actions d'Apple ont baissé de 1,6 % après que la société a annoncé les prix des smartphones.

"Ils tirent parti de leur taille pour essayer de maintenir les prix là où ils sont", a déclaré Tom Mainelli, directeur du groupe de recherche sur les appareils et les consommateurs d'IDC. "Je pense qu'Apple, comme la plupart des fournisseurs de technologie, est parfaitement consciente, en particulier aux États-Unis, que les tarifs douaniers vont avoir un impact sur la capacité des consommateurs à dépenser au cours du second semestre de cette année. Ils vont donc maintenir les prix et essayer de faire en sorte que les consommateurs puissent mettre à jour leur appareil d'ici la fin de l'année au même prix que l'année dernière L'iPhone Air affrontera le Galaxy S25 Edge de Samsung Electronics , et les analystes ont déclaré à Reuters qu'il pourrait être un tremplin pour concurrencer les téléphones pliables de Samsung, qui en sont à leur septième génération. Un téléphone pliable est important pour Apple afin de séduire les clients en Chine, où les consommateurs aiment les téléphones pliables et où l'entreprise a perdu des parts de marché.

"Ce nouvel appareil apportera un sentiment de nouveauté à l'iPhone, qui est resté le même depuis trop longtemps", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. Selon lui, "la nouvelle gamme d'iPhone, largement améliorée, semble impressionnante, ce qui place (Apple) en position de force pour répondre aux besoins des différents segments"

MONITEUR DE TENSION ARTÉRIELLE L'événement n'a pas donné lieu à des commentaires sur la manière dont Apple entendait combler l'écart avec des entreprises comme Google, qui a utilisé ses derniers téléphones phares pour présenter les capacités de ses modèles d'IA Gemini. L'entreprise s'est appuyée sur un partenariat avec le créateur de ChatGPT, OpenAI, pour alimenter de nombreuses fonctions d'IA sur ses appareils.

Apple

a évité "le cœur de la course aux armements en matière d'IA tout en se positionnant comme un innovateur de longue date sur le front du matériel d'IA, avec une intégration au niveau du silicium et de l'appareil", a déclaré chez eMarketer.

Apple a déclaré que l'iPhone Air serait également doté d'une nouvelle puce "N1" pour gérer les communications Wi-Fi et d'un nouveau modem "C1X" pour les données cellulaires. Les puces pour ces fonctions dans les appareils haut de gamme d'Apple ont longtemps été fournies par Broadcom AVGO.O et Qualcomm

QCOM.O , dont les actions étaient en baisse de 2,3 % et 1,1 %, respectivement, mardi en fin d'après-midi.

"C'est le niveau de calcul d'un MacBook Pro dans un iPhone", a déclaré Tim Millet, l'un des responsables des puces d'Apple, lors de la présentation au siège de la société à Cupertino, en Californie. L'iPhone Air sera doté de deux appareils photo et éliminera l'emplacement physique de la carte SIM, ce qui permettra de libérer de l'espace pour la batterie.

Apple a déclaré que le modèle de base de l'iPhone 17 sera doté d'un écran plus lumineux et plus résistant aux rayures. Il sera également doté d'une meilleure caméra frontale avec un capteur de forme différente pour améliorer les selfies horizontaux.

Les nouveaux AirPods Pro 3 seront dotés d'une fonction de traduction en direct des langues. Apple a également déclaré que si les deux interlocuteurs portent les nouveaux AirPods Pro 3, les écouteurs traduiront les conversations en temps quasi réel.

La fonction de moniteur de tension artérielle est en attente d'approbation réglementaire, a déclaré Apple. La montre ne détectera pas tous les cas d'hypertension, mais l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à ce que cette fonction avertisse 1 million de personnes et qu'elle serait disponible dans 150 pays.