Apple: le nouvel iPhone 16e accueilli sans enthousiasme information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 17:34









(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé mercredi un nouvel iPhone, une version actualisée et enrichie de son dernier iPhone 16 lancé en septembre dernier, une annonce qui était timidement accueillie à la Bourse de New York.



Ce nouvel appareil, l'iPhone 16e, intègre les performances de la puce A18, les fonctionnalités liées à l'IA de l'Apple Intelligence, dont des outils de ChatGPT, ainsi qu'une autonomie jusqu'à 12 heures supérieure à celle de l'iPhone SE, le tout à prix cassé.



L'iPhone 16e sera en effet disponible en noir et blanc, avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go, à partir de 719 euros.



A titre de comparaison, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus présentés en septembre dernier et disponibles dans les coloris outremer, sarcelle, rose, banc et noir et dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go, étaient proposés à partir de respectivement 969 et 1119 euros.



L'appareil, qui pourra être précommandé dès le vendredi 21 février, sera disponible à partir du vendredi 28 février dans 59 pays, dont la France.



A la Bourse de New York, l'action Apple était inchangée mercredi en fin de matinée, à comparer avec un repli de 0,3%, le lancement de ce nouvel iPhone étant largement attendu au vu des ventes en perte de vitesse du célèbre smartphone.



Le groupe de Cupertino a en effet vu les ventes de l'iPhone se replier de 1% à 69,1 milliards de dollars sur les trois mois clos fin décembre.





Valeurs associées APPLE 244,69 USD NASDAQ +0,09%