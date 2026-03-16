Apple lance les AirPods Max de deuxième génération à 549 dollars
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:14
Les nouveaux AirPods Max intègrent la puce H2 conçue par Apple, déjà utilisée dans les dernières générations d'AirPods. L'entreprise annonce une amélioration de la réduction active du bruit ainsi qu'un système de microphones optimisé pour une meilleure qualité sonore et une captation vocale plus précise. Plusieurs fonctionnalités supplémentaires sont également proposées, dont Adaptive Audio et Conversation Awareness, qui ajustent automatiquement l'écoute en fonction de l'environnement.
Le casque introduit aussi une fonction de traduction en temps réel grâce à Apple Intelligence, permettant de traduire des conversations en face à face entre différentes langues. Les AirPods Max 2 prennent également en charge l'audio haute résolution sans perte lorsqu'ils sont connectés via USB-C, une caractéristique destinée notamment aux créateurs musicaux et aux utilisateurs recherchant une qualité sonore plus élevée.
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