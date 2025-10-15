 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 184,46
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple lance des appareils équipés d'une puce M5 plus puissante
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a dévoilé mercredi une série de mises à jour de produits, dont un MacBook Pro rafraîchi, un iPad Pro et une deuxième génération du casque Vision Pro, alors qu'elle intègre sa dernière puce M5 dans des appareils destinés aux professionnels de la création.

L'introduction d'appareils équipés de la puce M5 permet à Apple de contrer les gains de performance de ses rivaux utilisant les dernières puces de Qualcomm et d'Intel axées sur l'intelligence artificielle. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'Apple qui consiste à intégrer sa puce la plus avancée dans les MacBook Pro et les iPad Pro avant les autres.

Le nouveau MacBook Pro de 14 pouces, équipé du processeur M5, est une avancée par rapport à la série de puces M4 introduite l'année dernière. La nouvelle puce, plus rapide, peut faire fonctionner des applications avancées basées sur l'intelligence artificielle.

Les prix des derniers appareils restent toutefois inchangés par rapport aux versions précédentes dotées de la puce M4.

Le MacBook Pro est proposé à partir de 1599 dollars pour la version 14 pouces. L'iPad Pro est proposé à partir de 999 dollars, tandis que le Vision Pro de deuxième génération est proposé à partir de 3 499 dollars.

La puce M5, fabriquée à l'aide d'un processus avancé de 3 nanomètres, devrait améliorer les performances et l'efficacité énergétique de tous les appareils. Le MacBook Pro équipé de la dernière puce peut exécuter des modèles en langage étendu sur l'appareil, a déclaré la société.

Le casque Vision Pro d'Apple, lancé en 2023, devait être mis à jour après avoir reçu un accueil mitigé. Le Vision Pro, présenté comme le premier nouveau produit majeur de la société depuis près de dix ans, a reçu des critiques positives pour la qualité de son affichage, mais reste un appareil de niche dont l'adoption est limitée.

Les ventes d'iPad devraient augmenter d'environ 6 % au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en septembre 2025, après une chute de trois ans, grâce à une version plus petite et plus abordable de l'appareil et à une reprise de la demande d'électronique à l'échelle mondiale.

Les ventes de Mac devraient à nouveau augmenter cette année, grâce à un Mac Mini plus petit et moins cher, équipé du processeur M4, qui a séduit les consommateurs soucieux de leur budget.

Apple

Valeurs associées

APPLE
249,3400 USD NASDAQ +0,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    (Actualisé avec Maurel&Prom, Sartorius Stedim, OPMobility, LVMH, Rexel, Kering, GTT, Exosens, Nestle, ABB, Merck KGaA) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé: La croissance des ventes dépasse les attentes au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:06 

    Nestlé a fait état jeudi d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes, soutenue par une hausse des prix des confiseries et du café, alors que le groupe publie ses premiers résultats depuis l'arrivée de Philipp Navratil au poste de directeur général. Philipp ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:04 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank