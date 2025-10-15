Apple lance des appareils équipés d'une puce M5 plus puissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a dévoilé mercredi une série de mises à jour de produits, dont un MacBook Pro rafraîchi, un iPad Pro et une deuxième génération du casque Vision Pro, alors qu'elle intègre sa dernière puce M5 dans des appareils destinés aux professionnels de la création.

L'introduction d'appareils équipés de la puce M5 permet à Apple de contrer les gains de performance de ses rivaux utilisant les dernières puces de Qualcomm et d'Intel axées sur l'intelligence artificielle. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'Apple qui consiste à intégrer sa puce la plus avancée dans les MacBook Pro et les iPad Pro avant les autres.

Le nouveau MacBook Pro de 14 pouces, équipé du processeur M5, est une avancée par rapport à la série de puces M4 introduite l'année dernière. La nouvelle puce, plus rapide, peut faire fonctionner des applications avancées basées sur l'intelligence artificielle.

Les prix des derniers appareils restent toutefois inchangés par rapport aux versions précédentes dotées de la puce M4.

Le MacBook Pro est proposé à partir de 1599 dollars pour la version 14 pouces. L'iPad Pro est proposé à partir de 999 dollars, tandis que le Vision Pro de deuxième génération est proposé à partir de 3 499 dollars.

La puce M5, fabriquée à l'aide d'un processus avancé de 3 nanomètres, devrait améliorer les performances et l'efficacité énergétique de tous les appareils. Le MacBook Pro équipé de la dernière puce peut exécuter des modèles en langage étendu sur l'appareil, a déclaré la société.

Le casque Vision Pro d'Apple, lancé en 2023, devait être mis à jour après avoir reçu un accueil mitigé. Le Vision Pro, présenté comme le premier nouveau produit majeur de la société depuis près de dix ans, a reçu des critiques positives pour la qualité de son affichage, mais reste un appareil de niche dont l'adoption est limitée.

Les ventes d'iPad devraient augmenter d'environ 6 % au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en septembre 2025, après une chute de trois ans, grâce à une version plus petite et plus abordable de l'appareil et à une reprise de la demande d'électronique à l'échelle mondiale.

Les ventes de Mac devraient à nouveau augmenter cette année, grâce à un Mac Mini plus petit et moins cher, équipé du processeur M4, qui a séduit les consommateurs soucieux de leur budget.