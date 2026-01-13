 Aller au contenu principal
Apple lance Creator Studio pour stimuler les services et ajoute des fonctions d'IA
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a dévoilé mardi Apple Creator Studio, un nouvel ensemble de logiciels professionnels de création par abonnement au prix de 12,99 dollars par mois ou 129 dollars par an, alors que le fabricant de l'iPhone intensifie sa poussée vers les services payants pour les créateurs, les étudiants et les professionnels.

L'entreprise a utilisé son activité de services, qui comprend Apple Music et iCloud, pour stimuler la croissance ces dernières années, en aidant à contrer le ralentissement de la croissance du matériel et en générant des revenus récurrents.

Apple Creator Studio regroupe en un seul abonnement certains des outils de création les plus connus de la société, notamment Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro sur Mac et iPad.

L'offre ajoute également du contenu premium et de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA aux applications de productivité d'Apple, Keynote, Pages et Numbers, tandis que l'application de tableau blanc numérique Freeform bénéficiera ultérieurement de fonctionnalités améliorées.

Final Cut Pro proposera de nouveaux outils tels que la recherche basée sur les transcriptions, la recherche visuelle et la détection des temps pour accélérer le montage vidéo, tandis que Logic Pro introduira des fonctions pilotées par l'IA telles que Synth Player et Chord ID pour faciliter la création musicale.

Pixelmator Pro, l'équivalent de Photoshop, sera disponible pour la première fois sur iPad et prendra en charge l'Apple Pencil.

L'abonnement sera lancé le 28 janvier sur l'App Store, a indiqué Apple.

