Apple: la dynamique baissière se poursuit, BofA plus prudent information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 17:23









(CercleFinance.com) - Apple poursuit son mouvement de repli vendredi à la Bourse de New York, victime de propos prudents de Bank of America qui abaisse ses prévisions de résultats sur la firme à la pomme.



En fin de matinée, le titre lâche 0,4%, sous-performant l'indice Dow Jones qui recule de 0,2% au même moment.



Dans une note diffusée dans la matinée, BofA indique avoir réduit ses estimations de ventes sur l'iPhone en raison de l'accueil mitigé réservé à l'iPhone 16 et des difficultés rencontrées par le groupe dans le déploiement de ses fonctionnalités liées à l'IA.



Pour le deuxième trimestre décalé du groupe, qui se clôturera fin mars, le bureau d'études dit ne plus prévoir que la livraison de 49 millions d'unités, contre 56 millions précédemment.



A titre de comparaison, Wall Street prévoit la livraison de 52 millions d'appareils sur le trimestre en cours.



Pour les exercices 2024/2025 puis 2025/2026, BofA dit respectivement anticiper 229 puis 246 millions d'unités, à comparer avec 239 et 257 millions jusqu'ici.



L'analyste, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, ramène en conséquence son objectif de cours de 256 à 253 dollars.



Depuis son plus haut historique du 26 décembre dernier, le titre a perdu près de 17% de sa valeur, ce qui ne l'empêche pas de demeurer à la deuxième place du classement des plus grandes capitalisations boursières mondiales, derrière Nvidia.





Valeurs associées APPLE 222,30 USD NASDAQ -0,61%