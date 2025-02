Apple : l'App Store dans le viseur de Pékin

(AOF) - Les politiques d' Apple et les frais qu'elle facture aux développeurs d'applications font l'objet d'un examen de la part des autorités antitrust chinoises, a rapporté Bloomberg. Pékin se concentre sur les politiques d'Apple, qui prévoient une commission pouvant aller jusqu'à 30% des dépenses liées aux applications et l'interdiction des services de paiement et des magasins externes, selon le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

AOF - EN SAVOIR PLUS