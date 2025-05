Apple: l'App Store a généré 406 Mds$ en 2024 aux USA information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - Apple fait savoir que l'écosystème de l'App Store aux États-Unis a permis 406 milliards de dollars de ventes en 2024, selon une étude indépendante. Plus de 90 % de ces revenus ont été réalisés sans commission versée à Apple.



Par rapport à 2019, le volume a presque triplé, et les revenus des développeurs américains ont plus que doublé. Les petits développeurs ont vu leurs gains progresser de 76 % entre 2021 et 2024.



Les ventes proviennent majoritairement de biens physiques (277 Mds$), suivies de la publicité in-app (75 Mds$) et des services numériques (53 Mds$). Les secteurs les plus dynamiques incluent la livraison alimentaire, le voyage et les apps professionnelles.





