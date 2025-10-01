Apple interrompt la révision de Vision Pro pour se concentrer sur les lunettes d'IA, selon Bloomberg News

Apple AAPL.O a interrompu la révision prévue de son casque Vision Pro pour consacrer ses ressources au développement de lunettes intelligentes pouvant rivaliser avec les produits de Meta Platforms META.O , a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.