Apple interrompt la révision de Vision Pro pour se concentrer sur les lunettes d'IA, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 00:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du deuxième paragraphe)

Apple AAPL.O a interrompu un projet de révision de son casque de réalité mixte Vision Pro pour consacrer ses ressources à des lunettes intelligentes qui rivaliseraient avec les produits de Meta Platforms META.O , a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le fabricant de l'iPhone préparait une variante moins chère et plus légère de son casque, connue sous le nom de code N100, pour une sortie en 2027, selon Bloomberg. Mais la semaine dernière, l'entreprise a informé son personnel en interne qu'elle réaffectait des employés de ce projet pour accélérer le travail sur les lunettes.

La Vision Pro, lancée en grande pompe en février 2024 à 3 499 dollars, a eu du mal à maintenir son élan en raison d'une faible offre de contenu grand public et de la concurrence d'appareils moins chers tels que Meta's Quest.

Apple travaille sur au moins deux types de lunettes intelligentes, selon le rapport. La première, baptisée N50, sera couplée à un iPhone et ne disposera pas de son propre écran. Apple souhaite dévoiler ce modèle dès l'année prochaine, en vue d'une sortie en 2027.

La seconde version, dotée d'un écran, est prévue pour 2028, mais Apple cherche désormais à accélérer le développement du produit qui pourrait concurrencer le Meta Ray-Ban Display, selon le rapport.

En septembre, Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a présenté les premières lunettes intelligentes de l 'entreprise , prêtes à l'emploi et d'une valeur de 800 dollars, à l'adresse , avec un écran intégré et un nouveau bracelet de contrôle, lors de l'événement Connect de Meta. Meta a également dévoilé une nouvelle paire de lunettes Oakley appelée Vanguard, destinée aux athlètes.

Les lunettes d'Apple s'appuieront fortement sur l'interaction vocale et l'intelligence artificielle, selon le rapport.

Contactée par Reuters, la société a refusé de commenter le rapport.

Lors de son événement annuel de lancement de produits le mois dernier, Apple a présenté une gamme améliorée d'iPhones , ainsi qu'un iPhone Air plus mince.

L'événement n'a toutefois pas permis de montrer comment Apple - à la traîne dans la course à l'IA - vise à combler l'écart avec des entreprises comme Google GOOGL.O , qui a présenté les capacités de son modèle d'IA Gemini dans ses derniers téléphones phares.

