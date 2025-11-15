 Aller au contenu principal
Apple intensifie la planification de la succession de son directeur général Tim Cook, selon le FT
information fournie par Reuters 15/11/2025 à 04:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un successeur probable au paragraphe 2, tentative d'obtenir un commentaire au paragraphe 3)

Apple AAPL.O intensifie ses efforts de planification de la succession alors qu'elle se prépare à ce que Tim Cook quitte son poste de directeur général dès l'année prochaine, a rapporté le Financial Times vendredi.

John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, est largement considéré comme le successeur le plus probable de Cook, a rapporté le FT, citant plusieurs personnes familières avec les discussions.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

