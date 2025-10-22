Apple fait l'objet d'une plainte de l'UE pour infraction à la législation sur les ententes et les abus de position dominante concernant l'App Store

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de la Commission européenne aux paragraphes 3-5) par Foo Yun Chee

Apple AAPL.O a fait l'objet d'une plainte auprès des autorités de concurrence de l'UE par deux groupes de défense des droits civiques, mercredi, au sujet des conditions générales de son App Store et de ses appareils, pour avoir prétendument enfreint des règles historiques visant à contrôler les Big Tech. La plainte conjointe d'Article 19 et de la Société allemande pour les droits civils auprès de la Commission européenne pourrait constituer un nouveau casse-tête pour Apple, qui a été condamnée en avril à une amende de 500 millions d'euros (583 millions de dollars) pour avoir enfreint la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'exécutif européen, qui veille à l'application des règles de concurrence au sein de l'Union, a déclaré être au courant de la soumission.

"Les contributions des tiers sont très importantes pour l'application efficace de la DMA", a déclaré un porte-parole de la Commission.

"Nous examinons déjà (certaines de) ces questions, car nous demandons actuellement aux acteurs du marché de nous faire part de leurs commentaires sur les conditions commerciales d'Apple et nous supervisons régulièrement le respect des règles par les gardiens d'accès."

La plainte, qui n'avait pas été signalée auparavant, a été communiquée à Reuters avant sa publication. La DMA établit une liste de choses à faire et à ne pas faire pour les grandes entreprises technologiques afin de permettre aux petits concurrents d'entrer sur les marchés dominés par les grandes entreprises et d'offrir un plus grand choix aux utilisateurs.

La plainte vise les conditions commerciales d'Apple pour son App Store et ses systèmes d'exploitation iOS et iPadOS, estimant qu'elles empêchent et entravent l'interopérabilité des petites entreprises avec les appareils Apple.

Elle vise également les restrictions relatives à l'installation et à l'utilisation d'applications logicielles et de magasins d'applications tiers qui, selon elle, portent préjudice aux utilisateurs professionnels et aux utilisateurs finals, en violation de la DMA.

Les groupes de défense des droits civiques ont mis l'accent sur la lettre de crédit stand-by (SBLC) d'un million d'euros exigée des développeurs qui souhaitent développer des applications destinées à être distribuées dans l'App Store d'Apple ou qui veulent installer un magasin d'applications tiers en tant qu'application native dans l'iOS et l'iPadOS d'Apple.

"Une SBLC de 1 000 000 d'euros peut imposer un coût annuel récurrent et des exigences en matière de garanties que de nombreuses PME ne peuvent pas satisfaire", indique la plainte de 16 pages vue par Reuters.

Les groupes ont demandé à la Commission d'infliger une amende à Apple. Les amendes de la DMA peuvent atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.

(1 $ = 0,8575 euro)