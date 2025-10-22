 Aller au contenu principal
Apple fait l'objet d'une plainte antitrust de l'UE concernant les conditions d'utilisation de l'App Store
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a fait l'objet d'une plainte auprès des autorités de la concurrence de l'UE par deux groupes de défense des droits civiques, mercredi, au sujet des conditions générales de son App Store et de ses appareils, pour avoir prétendument enfreint des règles historiques visant à contrôler les grandes entreprises technologiques.

La plainte conjointe d'Article 19 et de la Société allemande pour les droits civiques auprès de la Commission européenne pourrait constituer un nouveau casse-tête pour Apple, qui s'est vu infliger en avril une amende de 500 millions d'euros (583 millions de dollars) pour avoir enfreint la loi sur les marchés numériques.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,8575 euro)

