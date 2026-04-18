Apple fait échouer la tentative d'une nouvelle interdiction d'importation de l'Apple Watch devant un tribunal commercial américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Un tribunal américain du commerce a tranché en faveur d'Apple AAPL.O vendredi contre une tentative de la société de technologie médicale Masimo

MASI.O de rétablir une interdiction d'importation sur les Apple Watches du géant de la technologie.

La Commission américaine du commerce international a clos le dossier de Masimo après avoir refusé d'examiner la décision préliminaire rendue en mars par un juge de l'ITC selon laquelle les montres redessinées d'Apple n'enfreignent pas les brevets de Masimo liés à la technologie de lecture de l'oxygène dans le sang.

Masimo, qui appartient à Danaher, peut faire appel de la décision auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral, basée à Washington. Un porte-parole de Masimo a refusé de commenter la décision.

"Nous remercions l'ITC pour sa décision, qui nous permet de continuer à offrir cette importante fonction de santé à nos utilisateurs", a déclaré Apple. "Pendant plus de six ans, Masimo a mené une campagne juridique acharnée contre Apple, et presque toutes ses demandes ont été rejetées."

Les deux entreprises sont engagées dans un conflit juridique de longue date depuis que Masimo a accusé Apple d'embaucher ses employés pour voler la technologie d'oxymétrie de pouls permettant de déterminer les niveaux d'oxygène dans le sang.

L'ITC a bloqué les importations des smartwatches Series 9 et Ultra 2 d'Apple en décembre 2023 après avoir constaté qu'elles violaient les brevets de Masimo. Apple a retiré la technologie de lecture de l'oxygène sanguin de ses montres pour éviter l'interdiction, mais a réintroduit une version mise à jour de la technologie en août dernier avec l'approbation du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Les montres mises à jour affichent les données de santé provenant du lecteur d'oxygène sanguin sur les appareils Apple associés, tels que l'iPhone, et non sur la montre elle-même. La version originale d'Apple affichait également les données sur ses montres.

Masimo a intenté une action en justice distincte contre les douanes pour avoir approuvé la nouvelle conception des montres.

Masimo a également poursuivi Apple devant le tribunal fédéral de Californie pour violation de brevet et vol de secret commercial, et a obtenu 634 millions de dollars lors d'un procès sur les brevets qui s'est tenu en novembre. Apple a déclaré qu'elle ferait appel du verdict.