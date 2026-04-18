 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apple fait échouer la tentative d'une nouvelle interdiction d'importation de l'Apple Watch devant un tribunal commercial américain
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 01:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Un tribunal américain du commerce a tranché en faveur d'Apple AAPL.O vendredi contre une tentative de la société de technologie médicale Masimo

MASI.O de rétablir une interdiction d'importation sur les Apple Watches du géant de la technologie.

La Commission américaine du commerce international a clos le dossier de Masimo après avoir refusé d'examiner la décision préliminaire rendue en mars par un juge de l'ITC selon laquelle les montres redessinées d'Apple n'enfreignent pas les brevets de Masimo liés à la technologie de lecture de l'oxygène dans le sang.

Masimo, qui appartient à Danaher, peut faire appel de la décision auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral, basée à Washington. Un porte-parole de Masimo a refusé de commenter la décision.

"Nous remercions l'ITC pour sa décision, qui nous permet de continuer à offrir cette importante fonction de santé à nos utilisateurs", a déclaré Apple. "Pendant plus de six ans, Masimo a mené une campagne juridique acharnée contre Apple, et presque toutes ses demandes ont été rejetées."

Les deux entreprises sont engagées dans un conflit juridique de longue date depuis que Masimo a accusé Apple d'embaucher ses employés pour voler la technologie d'oxymétrie de pouls permettant de déterminer les niveaux d'oxygène dans le sang.

L'ITC a bloqué les importations des smartwatches Series 9 et Ultra 2 d'Apple en décembre 2023 après avoir constaté qu'elles violaient les brevets de Masimo. Apple a retiré la technologie de lecture de l'oxygène sanguin de ses montres pour éviter l'interdiction, mais a réintroduit une version mise à jour de la technologie en août dernier avec l'approbation du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Les montres mises à jour affichent les données de santé provenant du lecteur d'oxygène sanguin sur les appareils Apple associés, tels que l'iPhone, et non sur la montre elle-même. La version originale d'Apple affichait également les données sur ses montres.

Masimo a intenté une action en justice distincte contre les douanes pour avoir approuvé la nouvelle conception des montres.

Masimo a également poursuivi Apple devant le tribunal fédéral de Californie pour violation de brevet et vol de secret commercial, et a obtenu 634 millions de dollars lors d'un procès sur les brevets qui s'est tenu en novembre. Apple a déclaré qu'elle ferait appel du verdict.

Apple

Valeurs associées

APPLE
270,2300 USD NASDAQ +2,59%
DANAHER
194,770 USD NYSE +0,64%
MASIMO
178,3900 USD NASDAQ +0,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Investir dans les secteurs tendances comme la transition énergétique, la santé et l’intelligence artificielle peut donner du sens à vos placements. ( crédit photo : Getty Images )
    Santé, IA, private equity: François veut placer son argent sur les secteurs tendances en Bourse
    information fournie par Le Particulier 18.04.2026 08:00 

    François, entrepreneur dans le numérique, vient de vendre sa société. Il souhaite faire fructifier son capital, tout en donnant du sens à ses placements. Il opte pour les secteurs de la transition énergétique, de la santé et de l’intelligence artificielle. Il s’intéresse ... Lire la suite

  • Rassemblement à Téhéran en hommage aux femmes tuées pendant la guerre au Moyen-Orient, le 17 avril 2026 ( AFP / - )
    L'Iran menace de refermer le détroit d'Ormuz si le blocus américain se poursuit
    information fournie par AFP 18.04.2026 06:40 

    L'Iran a menacé samedi de refermer le détroit stratégique d'Ormuz si les Etats-Unis maintenaient leur blocus des ports iraniens, après avoir annoncé la veille sa réouverture complète pour les navires commerciaux. La reprise du trafic dans le détroit a été saluée ... Lire la suite

  • Une image satellite montre le mouvement des navires dans le détroit d'Ormuz
    L'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, demande la fin du blocus américain
    information fournie par Reuters 18.04.2026 05:15 

    L'Iran a rouvert temporairement le détroit d'Ormuz à la circulation ‌commerciale vendredi, après la trêve conclue entre Israël et le Liban, ce qui a ravivé les espoirs concernant les négociations de paix ​entre Téhéran et Washington. Le président américain Donald ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 17/04/2026
    Top 5 IA du 17/04/2026
    information fournie par Libertify 18.04.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank