Apple fait appel à Ternus, un vétéran du matériel, pour succéder à Cook à l'ère de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ternus, initié au matériel informatique, reconnu pour avoir revitalisé les ventes de Mac et mené à bien des innovations de produits

* Ternus doit relever le défi de l'intégration de l'IA dans les produits Apple dans un contexte de concurrence accrue

* Tim Cook devient président exécutif après avoir supervisé la croissance historique et l'expansion mondiale de l'entreprise

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 3, le contexte sur les agents d'IA au paragraphe 11, le contexte sur la Chine aux paragraphes 16-17) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a nommé lundi John Ternus , patron de longue date du matériel, comme son prochain directeur général, se tournant vers un autre initié pour diriger le fabricant de l'iPhone après Tim Cook, alors qu'il navigue dans un monde radicalement modifié par l'intelligence artificielle, une technologie sur laquelle il est à la traîne.

Cook, un génie de la chaîne d'approvisionnement qui a fait grimper la valeur boursière d'Apple de 3,6 billions de dollars au cours de ses 15 années à la tête de l'entreprise, restera président exécutif lorsque Ternus prendra ses fonctions le 1er septembre, a déclaré Apple dans un communiqué.

Ternus, qui a rejoint Apple en 2001, a joué un rôle central dans la relance de produits tels que le Mac, qui a gagné des parts de marché par rapport aux PC. Bien qu'il soit resté discret, il s'est fortement impliqué dans la conception des plus grands produits d'Apple, tels que l'iPad et les AirPods.

La transition intervient à un moment crucial pour Apple. Après des années passées en tête du classement des entreprises les plus valorisées, Apple a perdu sa couronne au profit du fabricant de puces d'IA Nvidia NVDA.O , les investisseurs s'inquiétant de son manque d'innovation dans la technologie qui modifie la façon dont les gens travaillent, créent et obtiennent de l'information.

L'intégration de l'IA dans l'iPhone - le produit de consommation le plus vendu de l'histoire - pourrait être le défi le plus difficile à relever pour Ternus.

En janvier, Apple a conclu un accord avec son rival de longue date dans le domaine des smartphones, Alphabet's

GOOGL.O Google, pour utiliser Gemini de Google dans le but d'améliorer son assistant virtuel Siri.

Malgré l'introduction d'une forme d'IA dans l'imagination du public en 2011 avec Siri, Apple n'a pas encore réussi à obtenir un succès matériel ou logiciel centré sur les nouvelles technologies d'IA, alors que des rivaux émergents tels que ChatGPT d'OpenAI ont attiré des centaines de millions d'utilisateurs.

En particulier, Siri n'est pas encore devenu un "agent" - le terme utilisé par les entreprises d'IA pour désigner les systèmes qui effectuent des tâches complexes comme un assistant humain.

"Je m'attends à ce que son plus grand défi et ses efforts se concentrent sur l'élaboration d'une meilleure histoire de l'IA et d'une offre qui s'appuie davantage sur les capacités d'Apple et moins sur des tiers", a déclaré Bob O'Donnell, directeur de la société de conseil en technologie TECHnalysis Research.

APPLE A RÉCEMMENT DONNÉ DU TEMPS D'ANTENNE À TERNUS

À 50 ans, Ternus a l'âge qu'avait Cook lorsqu'il a succédé à Steve Jobs, cofondateur d'Apple, à la tête de l'entreprise.

Apple, qui autorise rarement ses cadres à s'exprimer en public, a cherché à rehausser le profil de Ternus ces dernières années, en le faisant parler de ses produits à la presse.

En septembre, il a présenté l'iPhone Air, la plus importante refonte du produit le plus vendu de la firme depuis près de dix ans.

Ternus devra également faire face à des rivaux tels que Meta Platforms META.O , dont les lunettes de réalité augmentée ont connu un succès surprise avec une fraction seulement des capacités - et du prix - du casque Vision Pro d'Apple, qui coûte plus de 3 499 dollars. Nvidia a également annoncé son propre ordinateur personnel et travaille sur des puces capables d'alimenter des ordinateurs portables.

"La promotion de Ternus indique que l'entreprise se concentrera sur de nouveaux appareils matériels tels que les téléphones pliables, les lunettes, les appareils de réalité virtuelle et les puces d'intelligence artificielle", a déclaré Gil Luria, directeur général de D.A. Davidson & Co.

COOK A SUPERVISÉ UNE CROISSANCE HISTORIQUE

Les actions d'Apple ont baissé d'environ 0,5 % après l'annonce de la nouvelle, alors qu'elles avaient augmenté d'environ 1 % pendant les heures normales de cotation. L'action a été multipliée par 20 depuis que Cook a pris la direction de l'entreprise en août 2011.

Cook, 65 ans, a été recruté par Jobs chez Compaq à l'époque où cette société profitait du boom des ordinateurs personnels dans les années 1990 et où Jobs s'efforçait de sauver Apple du bord de l'insolvabilité.

Il s'est fait une première réputation chez Apple en développant sa chaîne d'approvisionnement tentaculaire avec des fabricants sous contrat en Chine, un modèle qui a fait l'envie des entreprises américaines parce qu'il permettait à Apple de ne pas avoir à supporter les coûts élevés des usines et des stocks de produits, tout en maximisant les bénéfices.

Les décennies d'investissements d'Apple en Chine ont contribué à alimenter la montée en puissance de ce pays en tant qu'atelier du monde, un phénomène dont même Cook a eu du mal à se défaire.

Malgré l'ouverture d'opérations d'assemblage en Inde et au Vietnam, Apple s'approvisionne toujours en Chine pour de nombreuses pièces et sous-systèmes clés, et Cook n'a pas encore été en mesure de présenter un iPhone "Made in USA" au président américain Donald Trump , malgré des centaines de milliards de dollars d'investissement dans les partenaires de la chaîne d'approvisionnement d'Apple aux États-Unis.

Cook, qui a présenté une plaque dorée personnalisée à Trump l'année dernière, continuera à s'engager auprès des décideurs politiques, a déclaré l'entreprise.

Au cours de son mandat, Cook est devenu un directeur général célèbre à part entière. Il a été le premier directeur général de Fortune 500 à révéler son homosexualité en 2014 et a pris publiquement position sur des questions telles que la diversité sur le lieu de travail et la durabilité de l'entreprise.

Séparément, Apple a déclaré que Johny Srouji, qui a supervisé la conception des puces et des capteurs personnalisés d'Apple, a été nommé directeur du matériel. Srouji continuera à superviser ce groupe, ainsi que le groupe d'ingénierie matérielle que Ternus dirigeait auparavant et qui sera désormais supervisé par Tom Merieb.