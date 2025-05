Apple évalue à 900 millions de dollars la facture des droits de douane ce trimestre

(AOF) - Apple a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais a prévenu que les droits de douane lui couteraient 900 millions de dollars ce trimestre. La firme à la pomme a généré au deuxième trimestre, clos fin mars, un bénéfice net de 24,78 milliards de dollars, soit 1,65 dollar par action, contre respectivement 23,64 milliards et 1,54 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s’élevait à 1,62 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 95,36 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes du marché : 94,59 milliards de dollars.

Très surveillées, les ventes en Chine (greater China) ont reculé à 16 milliards de dollars et sont ressorties sous le consensus de 16,83 milliards de dollars.

Les revenus tirés des iPhone ont augmenté d'un peu moins de 2% à 46,84 milliards de dollars. Ils sont supérieurs aux attentes : 45,94 milliards de dollars.

Les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont affiché une croissance de 11,6% à 26,65 milliards de dollars.

Bonnes nouvelles pour les actionnaires, un nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars a été annoncé et le dividende trimestriel sera augmenté de 4% à 26 cents par action.

