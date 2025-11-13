Apple et OpenAI doivent pour l'instant faire face aux poursuites engagées par X Corp, selon un juge américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Apple Inc AAPL.O et OpenAI, le fabricant de ChatGPT, n'ont pas réussi à convaincre un juge fédéral de rejeter une plainte déposée par X Corp, la société d'Elon Musk, qui les accuse de conspirer pour monopoliser les marchés des smartphones et des chatbots d'IA générative.

Dans sa décision, le juge de district Mark Pittman de Fort Worth, au Texas, a déclaré que la plateforme de médias sociaux X et la startup xAI de Musk pouvaient aller de l'avant pour l'instant avec leur action en justice, ce qui constitue une première victoire pour l'entrepreneur milliardaire dans la bataille pour la domination de l'intelligence artificielle.

Dans sa brève ordonnance, Mark Pittman a précisé que sa décision ne devait pas être considérée comme un jugement sur le bien-fondé des allégations de X et qu'il examinerait les différends sur les faits à un stade ultérieur de l'affaire.