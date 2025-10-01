Apple et OpenAI demandent à un juge américain de rejeter les poursuites engagées par Musk pour des raisons de concurrence

Apple affirme que son accord avec OpenAI n'est pas exclusif et qu'il vise à s'associer à d'autres chatbots d'IA

L'entreprise xAI de Musk affirme que l'accord Apple-OpenAI monopolise les marchés et nuit à la concurrence

OpenAI accuse Musk d'utiliser les procès pour cibler l'entreprise

L' accord d'Apple AAPL.O avec OpenAI, propriétaire de ChatGPT, n'est pas "exclusif" et ne nuit pas à la concurrence, ont déclaré les avocats d'Apple qui ont demandé mardi à un juge américain de rejeter une plainte déposée par xAI, le rival d'OpenAI du milliardaire Elon Musk.

L'entreprise xAI de Musk réclame des milliards de dollars de dommages et intérêts, estimant qu'Apple n'aurait aucune raison de mettre en avant l'application X et l'application Grok dans son App Store en raison de l'accord "exclusif" conclu avec OpenAI.

En vertu d'un accord annoncé en juin 2024, Apple a intégré ChatGPT dans son système d'exploitation pour les iPhones, les iPads et les Macs. Musk possède à la fois X et xAI, qui possède le chatbot Grok.

Apple et OpenAI ont "verrouillé les marchés pour maintenir leurs monopoles et empêcher les innovateurs comme X et xAI de rivaliser", affirme la plainte déposée par xAI en août.

"L'accord entre Apple et OpenAI n'est expressément pas exclusif, et il est public et largement connu qu'Apple a l'intention de s'associer à d'autres chatbots d'IA générative", ont déclaré les avocats d'Apple.

Dans un document séparé, les avocats d'OpenAI ont accusé Musk de mener "une campagne de guerre juridique" contre OpenAI et ChatGPT, faisant référence à des procès antérieurs que Musk, qui est également le directeur général de Tesla TSLA.O et de SpaceX, a intentés contre la société. Ils ont eux aussi demandé au juge de classer l'affaire.

L'entreprise xAI de Musk "n'a pas allégué de préjudice non spéculatif découlant directement de l'intégration de ChatGPT en tant qu'option pour certaines fonctions sur certains iPhones - et certainement pas le type de préjudice illégal et anticoncurrentiel visé par la loi sur la concurrence ", ont écrit les avocats d'OpenAI.

Musk poursuit séparément OpenAI et son directeur général Sam Altman devant le tribunal fédéral de Californie pour empêcher sa transformation d'organisation à but non lucratif en entreprise à but lucratif. Musk a cofondé OpenAI avec Altman en 2015 en tant qu'association à but non lucratif.

xAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures d'ouverture habituelles concernant la demande de rejet de l'action en justice par Apple et OpenAI.