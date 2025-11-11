 Aller au contenu principal
Apple et ISSEY MIYAKE lancent une pochette textile de transport d'iPhone
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 15:01

Apple dévoile iPhone Pocket, un accessoire issu d'une collaboration avec la maison japonaise ISSEY MIYAKE. Il se distingue par une structure tricotée en 3D unique, fabriquée au Japon, capable d'accueillir tout modèle d'iPhone et divers objets du quotidien.

Disponible dès le 14 novembre dans certains Apple Store et sur apple.com dans plusieurs pays, iPhone Pocket se décline en huit coloris pour la version courte et trois pour la version longue.

Selon Yoshiyuki Miyamae, directeur du design chez MIYAKE DESIGN STUDIO, l'objet 'explore la joie de porter l'iPhone à sa manière'. Molly Anderson, vice-présidente du design industriel d'Apple, souligne une 'approche commune célébrant la simplicité et l'artisanat', ajoutant que la palette de couleurs a été pensée pour s'accorder avec les modèles d'iPhone existants.

Apple

Valeurs associées

