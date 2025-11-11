Apple et ISSEY MIYAKE lancent une pochette textile de transport d'iPhone
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 15:01
Disponible dès le 14 novembre dans certains Apple Store et sur apple.com dans plusieurs pays, iPhone Pocket se décline en huit coloris pour la version courte et trois pour la version longue.
Selon Yoshiyuki Miyamae, directeur du design chez MIYAKE DESIGN STUDIO, l'objet 'explore la joie de porter l'iPhone à sa manière'. Molly Anderson, vice-présidente du design industriel d'Apple, souligne une 'approche commune célébrant la simplicité et l'artisanat', ajoutant que la palette de couleurs a été pensée pour s'accorder avec les modèles d'iPhone existants.
Valeurs associées
|273,3100 USD
|NASDAQ
|+1,44%
