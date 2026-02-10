Apple et Google acceptent de modifier leur boutique d'applications pour apaiser l'autorité de régulation britannique

La CMA britannique obtient des engagements de la part d'Apple et de Google

Les développeurs peuvent demander plus de fonctionnalités iOS pour les produits concurrents

La CMA continue de s'engager sur les commissions et les paiements alternatifs

Apple AAPL.O et Google

GOOGL.O ont accepté de rendre leurs magasins d'applications mobiles plus équitables et plus transparents pour des milliers de développeurs, a déclaré mardi le régulateur de la concurrence britannique, saluant cette première étape importante dans le cadre de son régime plus strict.

L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a désigné les deux géants de la technologie comme ayant un "statut de marché stratégique" dans les smartphones en octobre , ce qui lui donne le pouvoir d'exiger des changements spécifiques pour stimuler la concurrence.

Des milliers d'entreprises dépendent de l'App Store d'Apple et du Play Store de Google pour évaluer et distribuer leurs applications, et nombre d'entre elles se plaignent du manque de clarté et de cohérence du processus.

La CMA a déclaré qu'Apple et Google, dont les systèmes d'exploitation iOS et Android équipent la quasi-totalité des smartphones en Grande-Bretagne, s'étaient engagés à veiller à ce que les classements et les évaluations de leurs boutiques fonctionnent de manière équitable et à protéger les données collectées auprès des développeurs.

Les développeurs pourront également demander l'accès à davantage de fonctionnalités de l'iOS d'Apple pour créer des produits concurrents, par exemple en ce qui concerne les portefeuilles numériques ou la traduction en direct.

UN RÉGIME SOUPLE ET DES RÉSULTATS RAPIDES

Les engagements ne prévoient toutefois rien concernant le plus gros problème des développeurs: la commission qu'Apple et Google prélèvent sur les achats, les abonnements et les achats in-app.

La CMA a déclaré en juillet que les niveaux de commission, qui vont jusqu'à 30 %, constituaient une "préoccupation majeure".

Elle a déclaré mardi que la possibilité d'orienter les utilisateurs vers d'autres méthodes de paiement restait une priorité, mais que tout changement devait refléter les mesures prises par d'autres juridictions. Elle a indiqué qu'elle continuait à dialoguer avec Apple et Google sur cette question.

La CMA a indiqué qu'elle avait travaillé avec les deux entreprises pour convenir d'engagements plutôt que d'imposer des exigences formelles plus strictes.

Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, a déclaré que cette approche "reflétait la flexibilité unique du régime de concurrence des marchés numériques britanniques" et permettait d'obtenir des résultats plus rapides pour les consommateurs et les entreprises.

"Il s'agit d'une première étape importante, alors que nous continuons à travailler sur un large éventail de mesures supplémentaires visant à améliorer les services des boutiques d'applications d'Apple et de Google au Royaume-Uni", a-t-elle déclaré.

L'Union européenne a adopté une position plus agressive, notamment en infligeant à Apple une amende de 500 millions d'euros (595 millions de dollars) en avril pour des restrictions techniques et commerciales dans son App Store. L'entreprise a ensuite proposé de modifier les règles et les tarifs de son App Store.

Apple a déclaré qu'elle "appréciait le dialogue positif et continu" avec l'autorité de régulation britannique.

"Les engagements annoncés aujourd'hui permettent à Apple de continuer à faire progresser d'importantes innovations en matière de protection de la vie privée et de sécurité pour les utilisateurs et d'offrir de grandes opportunités aux développeurs", a déclaré l'entreprise.

Google a déclaré que, tout en estimant que ses pratiques actuelles à l'égard des développeurs étaient équitables, objectives et transparentes, il se félicitait de l'occasion qui lui était donnée de résoudre les problèmes soulevés par la CMA dans un esprit de collaboration.

"Nous sommes profondément engagés à fournir une plateforme où les développeurs peuvent prospérer et les utilisateurs explorer en toute confiance", a déclaré un porte-parole.

(1 $ = 0,8402 euro)