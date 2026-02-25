 Aller au contenu principal
Apple et Amazon ont mis trop de temps à supprimer les clauses anticoncurrentielles, selon un organisme de surveillance espagnol
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Apple aux paragraphes 5 et 6)

Apple AAPL.O et Amazon

AMZN.O ont pris trop de temps pour retirer les clauses anticoncurrentielles définissant les conditions d'Amazon en tant que distributeur d'Apple, que les entreprises avaient été invitées à supprimer immédiatement, a statué mercredi l'autorité espagnole de régulation de la concurrence. Le régulateur CNMC a infligé aux deux entreprises une amende totale de 194 millions d'euros (228 millions de dollars) en juillet 2023 pour ces clauses et a ordonné leur retrait immédiat des contrats de distribution. Elle a déclaré que ces clauses limitaient injustement le nombre de revendeurs Apple sur le site web d'Amazon en Espagne. Cette dernière constatation d'infraction pourrait entraîner une nouvelle amende.

À l'époque, l'autorité de régulation avait également allégué que les clauses limitaient les espaces sur le site web espagnol d'Amazon où les produits des concurrents d'Apple pouvaient être annoncés et empêchaient Amazon de mener des campagnes de marketing proposant aux clients d'Apple des produits concurrents d'autres marques.

APPLE N'EST PAS D'ACCORD AVEC LA DÉCISION

Dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, Apple a déclaré qu'elle respectait la CNMC mais qu'elle n'était pas d'accord avec sa décision, ajoutant qu'elle s'était toujours conformée aux ordres des autorités.

"Nous continuerons à travailler pour protéger nos clients des produits contrefaits et leur offrir l'assurance qu'ils reçoivent un produit Apple authentique lorsqu'ils le sortent de sa boîte", a ajouté la société.

Amazon n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

En octobre dernier, l'autorité de surveillance a proposé d'ouvrir une nouvelle enquête sur le fait que les entreprises n'avaient pas pris de mesures en vertu de l'ordonnance de cessation et de désistement avant mai 2025, date à laquelle elles ont supprimé les clauses.

À l'époque, l'autorité de régulation avait déclaré qu'il existait des indices d'une infraction résultant du non-respect de l'ordonnance. Les entreprises ont fait appel de la décision de la CNMC de 2023 devant la Haute Cour du pays et l'amende initiale a été suspendue dans l'attente du jugement.

(1 $ = 0,8493 euros)

