Apple envisage de fabriquer des robots personnels (presse)

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Apple cherche à se diversifier dans les robots de maison : le fabricant de l'iPhone a renoncé à construire une voiture, mais il explore désormais des projets de robots autonomes pour les particuliers, d'après un article de Bloomberg publié mercredi.

Les ingénieurs d'Apple planchent notamment sur un robot mobile capable de suivre les utilisateurs chez eux, selon les sources anonymes de l'agence de presse.

Ils cherchent aussi à mettre au point un "appareil perfectionné à poser sur un bureau, capable de déplacer un écran" - mais ce projet "a été ajouté et retiré de la feuille de route de l'entreprise au fil des années", d'après l'article.

Apple s'est imposé dans les maisons et organisations d'abord grâce à ses ordinateurs, puis avec ses iPod et surtout ses iPhone, qui dominent largement le marché des smartphones aux Etats-Unis.

Ses tablettes, ses montres connectées et oreillettes sont aussi très répandues, notamment chez les consommateurs possédant déjà un appareil de la marque à la pomme.

Mais le géant de la Silicon Valley n'a pas sorti un nouvel appareil capable de donner le "la" à tout un secteur depuis la montre Apple Watch. Son casque de réalités mixtes (virtuelle et augmentée), commercialisé depuis cette année, l'Apple Vision Pro, arrive après ses concurrents et vise pour l'instant un public de professionnels.

En début d'année, Apple a renoncé à ses ambitions de construire une voiture électrique, mettant fin à un projet qui a connu de multiples rebondissements depuis dix ans.

Près de 2.000 employés de la firme californienne travaillaient sur ce projet tenu secret, selon Bloomberg, et une bonne partie d'entre eux ont été réaffectés à la conception et au déploiement d'outils d'intelligence artificielle (IA) générative, le sujet qui domine largement le secteur des technologies depuis un an.

Apple n'a pas répondu dans l'immédiat à une sollicitation de l'AFP.

Samsung, le principal concurrent d'Apple sur le marché des smartphones, et d'autres sociétés, se sont déjà lancées dans la robotique personnelle.

En 2020, au salon des technologies de Las Vegas, le géant sud-coréen avait présenté un robot en forme de petit ballon qui pouvait suivre à la trace son propriétaire, l'encourager à faire de l'exercice ou donner des ordres aux autres appareils connectés de la maison.

Cette année, c'est son compatriote, LG, qui a dévoilé un petit robot sur roulettes, capable d'interagir avec toute la maisonnée, adultes, enfants et animaux de compagnie.

Et en 2021, Amazon avait lancé "Astro" un robot domestique chargé notamment de patrouiller dans la maison en l'absence des propriétaires.

Sur la plateforme de vente en ligne du groupe, il est disponible uniquement dans sa version pour les entreprises, à 2.350 dollars.