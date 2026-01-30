 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apple enregistre des ventes record, mais subit la pénurie de composants
information fournie par Boursorama avec AFP 30/01/2026 à 07:59

( AFP / HECTOR RETAMAL )

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Apple a enregistré des résultats trimestriels très supérieurs aux attentes, porté par des ventes record de l'iPhone, son produit phare, et un regain de forme en Chine, mais voit ses prévisions assombries par la pénurie de composants.

Le groupe de Cupertino a publié jeudi un bénéfice inattendu de 42,1 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice décalé (clôturé fin décembre) pour un chiffre d'affaires inédit de 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an.

Son smartphone vedette, dont la 17e série est sortie cet automne, procure à lui seul 85,3 milliards du revenu trimestriel, traditionnellement le plus élevé grâce à la période des fêtes.

Sur le marché chinois, très scruté depuis l'impact des guerres douanières, Apple a réalisé 25,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Soit un bond rassurant de 38% sur an, après la vulnérabilité affichée l'an dernier face à la concurrence locale, comme celle de Huawei.

"L'iPhone a réalisé le meilleur trimestre de son histoire, porté par une demande sans précédent, avec des records absolus dans chaque segment géographique", s'est félicité Tim Cook, le patron du groupe.

Nombre d'observateurs doutaient que les détenteurs d'iPhones anciens se décident à renouveler leur appareil cette année.

Rançon du succès, "nous avons terminé le trimestre avec des stocks très faibles" et "nous sommes désormais dans une course à l'approvisionnement pour satisfaire la demande extrêmement élevée", a averti Tim Cook lors de la conférence aux investisseurs, en référence à la pénurie mondiale de mémoires.

"Nous subissons actuellement des contraintes et il est difficile de prédire quand l'offre et la demande s'équilibreront", a-t-il ajouté.

Le groupe prévoit tout de même pour le prochain trimestre une croissance du chiffre d'affaires "entre 13% et 16% sur un an", à condition toutefois que la guerre douanière ne regagne d'intensité.

Malgré ces résultats record, le titre ne s'appréciait que de quelques dixièmes de pourcentage vers 23H00 GMT, dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

- Pénurie persistante -

En ajoutant les ordinateurs, tablettes, montres et autres objets connectés, le groupe de Cupertino revendique désormais "plus de 2,5 milliards d'appareils actifs" dans le monde.

"Le maintien de cette domination semble plus incertain que jamais", avertit toutefois Jacob Bourne, analyste d'EMarketer, car "il repose sur des choix cruciaux en matière de tarification et sur le développement de la prochaine génération d'appareils, notamment les accessoires connectés et l'iPhone pliable tant attendu" en 2026.

Avec "la lassitude des consommateurs face à l'inflation et une pénurie persistante de puces mémoire, les marges sur le matériel seront sous pression lors des prochains trimestres, rendant plus vitale que jamais la dynamique autour des services, à forte marge", ajoute l'analyste.

La branche des services (App Store, iCloud, etc.), dont les abonnements témoignent d'une fidélisation de la clientèle dans l'écosystème Apple, poursuit d'ailleurs sur sa lancée et dépasse désormais les 30 milliards de revenus, en croissance annuelle de 14%.

L'entreprise cofondée par Steve Jobs subit enfin une pression constante pour rattraper son retard sur le déploiement de l'intelligence artificielle dans ses produits.

En décembre, le groupe a annoncé le départ du responsable de son équipe IA, puis, début janvier, un partenariat pluriannuel avec Google.

Cette collaboration, qui permet à Apple d'exploiter le modèle Gemini de son concurrent pour développer l'intégration de son IA maison dans ses objets, constitue un virage significatif pour la marque à la pomme, qui privilégie dès que possible le développement technologique en interne.

Ces résultats financiers tombent en pleine spéculation sur la succession de Tim Cook, donné partant cette année, avec John Ternus, le responsable de l'ingénierie matérielle, considéré comme l'un des favoris.

Apple
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

APPLE
258,0600 USD NASDAQ +0,63%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue en hausse, le successeur de Powell attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi avant une nouvelle série de résultats et d'indicateurs sur la croissance économique, tandis que les investisseurs restent attentifs à l'annonce du nom du successeur de ... Lire la suite

  • Une illustration montre un modèle miniature imprimé en 3D du président américain Donald Trump et du drapeau de l'UE
    Trump met en garde Londres contre une collaboration commerciale avec Pékin
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:07 

    par Bo Erickson et Andrew MacAskill Le président américain Donald Trump a mis en garde le Royaume-Uni contre toute collaboration ‍commerciale avec la Chine, alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer a vanté les avantages économiques d'une réinitialisation ... Lire la suite

  • Le bâtiment de la Réserve fédérale est visible à Washington
    Fed: Trump prévoit de dévoiler le nom du successeur de Powell vendredi
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:02 

    par Steve Holland et Bo Erickson Le président américain ‍Donald Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de dévoiler vendredi le nom du successeur de ‌Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed). "J'annoncerai le patron de la ​Fed demain", a dit ... Lire la suite

  • Vente de légumes sur un marché à Varsovie, en mai 1982 ( AFP / GABRIEL DUVAL )
    Des rayons vides au G20 en une génération: le "miracle" polonais
    information fournie par AFP 30.01.2026 08:59 

    Lorsqu'en 1980, le leader du syndicat Solidarité Lech Walesa promettait que la Pologne deviendrait "un deuxième Japon", alors symbole de prospérité et de modernité, beaucoup en riaient. Pourtant, sa prophétie est en voie de se réaliser, et la Pologne s'invite au ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank