Apple enregistre des ventes record, mais subit la pénurie de composants

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Apple a enregistré des résultats trimestriels très supérieurs aux attentes, porté par des ventes record de l'iPhone, son produit phare, et un regain de forme en Chine, mais voit ses prévisions assombries par la pénurie de composants.

Le groupe de Cupertino a publié jeudi un bénéfice inattendu de 42,1 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice décalé (clôturé fin décembre) pour un chiffre d'affaires inédit de 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an.

Son smartphone vedette, dont la 17e série est sortie cet automne, procure à lui seul 85,3 milliards du revenu trimestriel, traditionnellement le plus élevé grâce à la période des fêtes.

Sur le marché chinois, très scruté depuis l'impact des guerres douanières, Apple a réalisé 25,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Soit un bond rassurant de 38% sur an, après la vulnérabilité affichée l'an dernier face à la concurrence locale, comme celle de Huawei.

"L'iPhone a réalisé le meilleur trimestre de son histoire, porté par une demande sans précédent, avec des records absolus dans chaque segment géographique", s'est félicité Tim Cook, le patron du groupe.

Nombre d'observateurs doutaient que les détenteurs d'iPhones anciens se décident à renouveler leur appareil cette année.

Rançon du succès, "nous avons terminé le trimestre avec des stocks très faibles" et "nous sommes désormais dans une course à l'approvisionnement pour satisfaire la demande extrêmement élevée", a averti Tim Cook lors de la conférence aux investisseurs, en référence à la pénurie mondiale de mémoires.

"Nous subissons actuellement des contraintes et il est difficile de prédire quand l'offre et la demande s'équilibreront", a-t-il ajouté.

Le groupe prévoit tout de même pour le prochain trimestre une croissance du chiffre d'affaires "entre 13% et 16% sur un an", à condition toutefois que la guerre douanière ne regagne d'intensité.

Malgré ces résultats record, le titre ne s'appréciait que de quelques dixièmes de pourcentage vers 23H00 GMT, dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

- Pénurie persistante -

En ajoutant les ordinateurs, tablettes, montres et autres objets connectés, le groupe de Cupertino revendique désormais "plus de 2,5 milliards d'appareils actifs" dans le monde.

"Le maintien de cette domination semble plus incertain que jamais", avertit toutefois Jacob Bourne, analyste d'EMarketer, car "il repose sur des choix cruciaux en matière de tarification et sur le développement de la prochaine génération d'appareils, notamment les accessoires connectés et l'iPhone pliable tant attendu" en 2026.

Avec "la lassitude des consommateurs face à l'inflation et une pénurie persistante de puces mémoire, les marges sur le matériel seront sous pression lors des prochains trimestres, rendant plus vitale que jamais la dynamique autour des services, à forte marge", ajoute l'analyste.

La branche des services (App Store, iCloud, etc.), dont les abonnements témoignent d'une fidélisation de la clientèle dans l'écosystème Apple, poursuit d'ailleurs sur sa lancée et dépasse désormais les 30 milliards de revenus, en croissance annuelle de 14%.

L'entreprise cofondée par Steve Jobs subit enfin une pression constante pour rattraper son retard sur le déploiement de l'intelligence artificielle dans ses produits.

En décembre, le groupe a annoncé le départ du responsable de son équipe IA, puis, début janvier, un partenariat pluriannuel avec Google.

Cette collaboration, qui permet à Apple d'exploiter le modèle Gemini de son concurrent pour développer l'intégration de son IA maison dans ses objets, constitue un virage significatif pour la marque à la pomme, qui privilégie dès que possible le développement technologique en interne.

Ces résultats financiers tombent en pleine spéculation sur la succession de Tim Cook, donné partant cette année, avec John Ternus, le responsable de l'ingénierie matérielle, considéré comme l'un des favoris.