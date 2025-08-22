 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Apple en pourparlers pour utiliser l'intelligence artificielle Gemini de Google pour améliorer Siri, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O est en pourparlers pour utiliser l'IA Gemini de Google GOOGL.O pour réorganiser l'assistant vocal Siri, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Apple
IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ALPHABET-A
207,7500 USD NASDAQ +4,01%
APPLE
228,1700 USD NASDAQ +1,45%
