Apple en pourparlers pour utiliser l'intelligence artificielle Gemini de Google pour améliorer Siri, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O est en pourparlers pour utiliser l'IA Gemini de Google GOOGL.O pour réorganiser l'assistant vocal Siri, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.